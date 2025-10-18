Dos ubicaciones de servicio en Yakarta y Tangerang del Sur

Jacarta – Todo conductor de vehículo motorizado está obligado a tener y portar un permiso de conducción (SIM) cuando esté en la carretera. Este importante documento es válido por cinco años y debe extenderse antes de que expire el período de validez para seguir siendo válido para su uso.

Para facilitar las cosas al público, Polda Metro Jaya ofrece servicios de automóvil SIM circular que pueden utilizar los residentes de DKI Yakarta para extender el período de validez de su SIM sin necesidad de acudir a Satpas.

Hoy, domingo 19 de octubre de 2025, los servicios de automóviles con SIM móvil en el área de DKI Yakarta solo están disponibles en dos ubicaciones. Según información del sitio web oficial de Korlantas Polri, la primera ubicación está en Jalan Raden Inten, al este de Yakarta, justo al lado de McDonald’s Duren Sawit.

Mientras tanto, una segunda unidad de servicio opera en Jalan Panjang, frente al Bank BJB Kebon Jeruk, en el oeste de Yakarta. Los dos coches Mobile SIM atienden al público desde las 08.00 WIB hasta las 12.00 WIB.

Para los residentes de South Tangerang, el servicio Mobile SIM de hoy está disponible en Giant Bintaro Sector 7, que se puede utilizar para extender el período de validez de SIM A y SIM C.

El servicio SIM Móvil solo atiende extensiones SIM A y SIM C, y no aplica para realizar nuevas SIM. El proceso de extensión debe realizarse antes de que expire el período de validez, pues si éste ha vencido, el solicitante debe obtener una nueva SIM a través de una prueba en los Satpas.

Los requisitos que se deben preparar incluyen una fotocopia del KTP válido, una fotocopia y el original de una licencia de conducir antigua, así como un comprobante de un examen médico.

En referencia al Reglamento Gubernamental Número 60 de 2016 sobre Ingresos Estatales No Tributarios (PNBP), la tarifa de renovación de SIM se fija en 80.000 IDR para SIM A y 75.000 IDR para SIM C.

Como información adicional, entre semana suele haber cinco coches SIM móviles operados por Polda Metro Jaya y repartidos por las zonas este, oeste, norte, sur y centro de Yakarta.