Dos trabajadores murieron después de caer de una grúa de ascensor en Kerala







Dos trabajadores murieron después de caerse de una grúa de elevación de auge mientras cambian el difunto luces de las farolas en el tramo nacional de la autopista 66 en Mogralputhur en este distrito del norte de Kerala el jueves por la tarde, dijo la policía.

Los fallecidos fueron identificados como Akshay (30) y Ashwin (26), ambos provenientes de Vadakara en el distrito de Kozhikode.

Fueron empleados con una compañía contractual con sede en Vadakara involucrada en obras de carreteras, dijo la policía.

El accidente ocurrió cuando la canasta del ascensor de la pluma, en el que estaba parado el dúo, se derrumbó. Ambos cayeron de una altura considerable y sufrieron heridas graves.

Akshay sucumbió a las lesiones en un hospitalMientras Ashwin, que estaba siendo trasladado a un hospital en Mangaluru, murió en el camino, dijo la policía.

Se ha lanzado una investigación sobre el incidente. Los cuerpos serán entregados a sus familias después de la autopsia, agregaron.

