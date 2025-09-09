Dos trabajadores mueren de asfixia en el sumidero de agua en construcción en Telangana







Dos trabajadores murieron de presunta asfixia, y otros dos fueron hospitalizadoEn el distrito de Bhadradri Kothagudem de Telangana, dijo la policía.

El incidente ocurrió en Cherla Mandal cuando cuatro trabajadores se dedicaron al trabajo de cemento para un sumidero construido como parte de un esquema de suministro de agua potable.

Según un alto funcionario de la policía, un trabajador inicialmente ingresó al sumidero y pidió ayuda.

Otros tres fueron a rescate Él, pero dos cayeron inconscientes debido a la falta de oxígeno y luego murieron. Los dos restantes fueron llevados a un hospital y se informa que están en condiciones estables.

La investigación preliminar sugiere que las muertes fueron causadas por asfixia debido a los bajos niveles de oxígeno dentro del sumidero. La causa exacta se determinará después del examen post mortem, agregó la policía.

Una investigación adicional está en curso.

