Dos sospechosos supuestamente solicitan la paz con diplomas falsos de Jokowi, la policía de Metro abandona el caso

Jacarta – Policía Metro Jaya abandonó oficialmente el caso de acusación título falso el ex presidente de la República de Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) para dos sospechosos, a saber, Eggi Sudjana y Paz Día de Lubis.

Direskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Iman Imanuddin explicó que su partido había emitido una Orden para detener la investigación (SP3) para Eggi y Damai Lubis.

«Sí (SP3)», dijo Iman cuando fue confirmado, el viernes 16 de enero de 2026.

Miembro del equipo de defensa de Ulama y activista Eggi Sudjana

Por otro lado, también confirmó que Eggi Sudjana y Damai Hari Lubis habían presentado una solicitud de paz o justicia restaurativa. Ahora, su partido ha procesado las solicitudes de justicia restaurativa de ambos partidos.

Este SP3 se emitió para atender las solicitudes de las partes que tomaron la ruta de la paz.

«La ley se aplica para brindar un sentido de justicia y brindar certeza para lograr los beneficios de la ley misma», dijo Iman.

Se sabe que la policía de Metro Jaya nombró a ocho sospechosos en el presunto caso de difamación, calumnia y manipulación de datos electrónicos relacionados con el presunto diploma falso del séptimo presidente de Indonesia, Joko Widodo.

Luego, para determinar a este sospechoso, la policía de Metro Jaya lo dividió en dos grupos. El primer grupo está formado por Eggi Sudjana, Kurnia Tri Rohyani, Damai Hari Lubis, Rustam Effendi y Muhammad Rizal Fadillah.

Los sospechosos de este grupo están sujetos al artículo 310 y/o al artículo 311 y/o al artículo 160 del Código Penal y/o al artículo 27A en combinación con el artículo 45, párrafo 4, y/o al artículo 28, párrafo 2, en relación con el artículo 45A, párrafo 2 de la Ley ITE.

Luego, los sospechosos del segundo grupo estaban formados por Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar y el dr. Tifauziah Tyassuma alias dr. Tifa. El sospechoso está sujeto al artículo 310 y/o al artículo 311 del Código Penal y/o al artículo 32, apartado 1, en relación con el artículo 48, apartado 1, y/o al artículo 35, en relación con el artículo 51, apartado 1, y/o al artículo 27A, en relación con el artículo 45, apartado 4, y/o al artículo 28, apartado 2, en relación con el artículo 45A, apartado 2 de la Ley ITE.

El abogado de Eggi Sudjana, Damai Hari Lubis, de la policía de Metro Jaya.

Eggi Sudjana y Damai Hari Lubis proponen justicia restaurativa

El jefe de Relaciones Públicas de la Policía de Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, explicó que la solicitud de justicia restaurativa fue presentada directamente a los investigadores por el asesor legal del sospechoso.