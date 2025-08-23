Dos sospechosos de corrupción en el proyecto Labuhan Haji Pier fueron detenidos por el fiscal

East Lombok, Viva – Investigador de la Oficina del Fiscal del Distrito de East Lombok (Kujari), West Nusa Tenggara, arrestó oficialmente a dos sospechosos en la presunta corrupción del proyecto de rehabilitación Labuhan Hajj Pier 2022 Año fiscal con un valor laboral de RP3 mil millones. Ambos fueron depositados en el Centro de Detención Selong (Centro de Detención).

El jefe de la Sección de Inteligencia East Lombok Kejari, Ugik Ramantyo, a través de una declaración oficial recibida en East Lombok el sábado dijo que los dos sospechosos eran los cuatro sospechosos restantes previamente determinados por los investigadores.

«Esta detención considera al sospechoso que se teme escapar y eliminar la evidencia», dijo.



Los fiscales poseen dos sospechosos de corrupción en el proyecto Labuhan Haji Pier Project Foto : Grupo de Niño / Ho-Children East

Dos sospechosos detuvieron a cada uno con las iniciales AH, el Oficial de Compromiso del Proyecto (PPK) y M, implementando el trabajo. Ambos siguieron la detención de los dos sospechosos anteriores, a saber, MAF como el propietario de los beneficios de la compañía que implementa el trabajo y el SH como el prestatario de la empresa.

«Entonces, todavía estamos haciendo esta detención los primeros 20 días», dijo.

El proyecto de rehabilitación del muelle de Labuhan Haji está bajo el control de la Oficina de Transporte de Regencia de East Lombok. Se sospecha que los sospechosos cometen actos penales de corrupción al cometer actos contra la ley que ha perjudicado las finanzas estatales.

Aunque no se han obtenido los resultados oficiales de la auditoría del auditor, los investigadores aún creen en establecer cuatro sospechosos basados ​​en los exámenes de expertos en construcción.

En este caso, los investigadores aplican la sospecha del párrafo del Artículo 2 (1) y/o el Artículo 3 Juncto Artículo 18 de la ley RI Número 20 de 2001 sobre las enmiendas a la Ley No. 31 de 1999 sobre la erradicación de crímenes de corrupción Jo. Artículo 55 Párrafo (1) del primer Código Penal Jo. Artículo 64 Párrafo (1) del Código Penal. (ENTRE)