Dos soldados israelíes fueron asesinados por un conductor de camión de ayuda humanitaria

Tel Aviv, Viva – Dos Ejército israelí Asesinado en el ataque de tiroteo y apuñalamiento cerca del cruce de Allenby, entre Cisjordania y Jordánel jueves 19 de septiembre de 2025. El culpable era un ciudadano jordano que conducía un camión Asistencia humanitaria Hacia la tira de Gaza.

Reportado Tiempos de IsraelLos perpetradores llegaron al cruce de Allenby desde el lado jordano alrededor de las 3:00 p.m., conduciendo un camión que transportaba asistencia humanitaria dirigida a la Franja de Gaza.

Al llegar, disparó al ejército en un cruce con un arma, antes de que se pudiera examinar el camión, según la investigación militar inicial.

Luego salió del camión y, después de que su arma parecía atascada, apuñaló a los dos soldados repetidamente hasta que el oficial de seguridad en el cruce le disparó y lo mató.

Los soldados muertos fueron identificados como: teniente coronel (ret.) Yitzhak Harosh, de 68 años, un soldado de reserva en la administración civil, de Jerusalén, y el sargento Oran Hershko, de 20 años, un oficial de enlace con tropas extranjeras en el Tel Mond.

Las Fuerzas de Defensa Israelí (FDI) confirmaron que las fuerzas de seguridad habían «neutralizado terroristas» en el sitio de ataque, agregaron que las tropas estaban escaneando en el área para encontrar sospechosos adicionales y habían rodeado la ciudad de Jericho en Cisjordania. La FDI revocó el cierre de parte de la ciudad después de una hora.

El Ministerio de Relaciones Exteriores israelí confirmó que el atacante era ciudadano jordano y culpó al ataque a la incitación de Jordania.

«Israel facilita la asistencia humanitaria a Gaza, y los terroristas la usan para matar a los ciudadanos israelíes», escribió el Ministerio de Asuntos Exteriores.

«Un jordano que se suponía que debía conducir un camión de ayuda humanitaria a Gaza, mató a dos ciudadanos israelíes en el cruce fronterizo de Allenby», escribió el Ministerio en X usando un lenguaje inusual y con agudas. «Este es otro resultado de una incitación atroz en Jordania. Este es el resultado de los ecos de la campaña de mentiras de Hamas».

Al otro lado de la frontera, el portavoz del gobierno jordano, Mohammad al-Momani, dijo que Jordan estaba monitoreando el informe de incidentes de seguridad en el Allenby Crossing.

En un comunicado el jueves por la noche, el Ministerio de Relaciones Exteriores Jordan anunció que el Servicio de Seguridad del Estado había lanzado una investigación del «incidente de tiroteo» en el lado israelí del cruce fronterizo.

El Ministerio de Asuntos Exteriores dijo que Jordania «condenó y rechazó» el ataque «como una violación del derecho internacional, los intereses de Jordania y su capacidad para enviar asistencia humanitaria a la Franja de Gaza».

El autor fue identificado como Abd al-Mutalib al-Qaisi, un hombre de 57 años que recién comenzaba a trabajar como conductor El camión que distribuyó asistencia a Gaza hace tres meses.

No hay un grupo terrorista que inmediatamente afirmara ser responsable del ataque.

Elección de la asistencia humanitaria total de cierre para Gaza

Según el coordinador de actividades del gobierno israelí en áreas de territorio, desde el comienzo de la guerra en Gaza en octubre de 2023, casi 10,000 camiones de ayuda, o más de 144,000 toneladas, han sido trasladados a la franja de Gaza desde Jordania por tierra por tierra con Israel y Cisjordania. El total es de aproximadamente el 7% de toda la entrega de ayuda.

Fuentes de seguridad israelíes dijeron Noticias de Kan Es probable que el ataque mortal interfiera con el cronograma para enviar ayuda a Gaza, porque el lado israelí de la intersección de Allenby, así como la ruta desde el cruce a la frontera de Gaza, se cerrará por un período de tiempo no especificado.

IDF confirmó esto, diciendo el jueves por la noche que recomendaron a los líderes políticos del país que detuvieran temporalmente el transporte de ayuda a Gaza a través de Allenby Crossing.

El jefe de gabinete de las FDI, el teniente general Eyal Zamir, emitió la recomendación después de consultar con el jefe de Cogat, el mayor general Ghassan Alian y el jefe del Comando Central, el mayor general Avi Bluth, dijo el ejército.

La asistencia que viene a través del cruce fronterizo debe detenerse hasta que la investigación esté completa y se actualice el procedimiento de inspección para el conductor jordano, sus recomendaciones.

La asistencia continuará ingresando a la Franja de Gaza a través de otra ruta, dijo un funcionario militar, en medio de un ataque israelí que se extiende rápidamente en la ciudad de Gaza, lo que ha causado que decenas de miles de palestinos huyan al sur de la Franja de Gaza.

Allenby Bridge Crossing es el único cruce de borde occidental con Jordan.

En septiembre de 2024, tres hombres israelíes, Yohanan Shchori, Yuri Birnbaum y Adrian Marcelo Podzamczer fueron asesinados en tiroteos terroristas en Allenby Crossing, llevados a cabo por un conductor de camión jordano.

Al mes siguiente, octubre de 2024, dos israelíes resultaron heridos en el tiroteo cerca del Mar Muerto llevado a cabo por un grupo terrorista que se infiltró en Jordania.