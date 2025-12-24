Dos serios desafíos que amenazan el futuro de los medios nacionales

Jacarta – Ministerio de Comunicaciones y Digital (Ministerio de Comunicación y Educación Superior) destaca dos desafíos que enfrenta actualmente la industria medios de comunicación nacional, es decir, mantener la calidad periodismo en medio de rápidos avances tecnológicos y una creciente confianza del público en los medios de comunicación.

La directora interina del Ecosistema de Medios del Ministerio de Comunicaciones y Tecnología, Farida Dewi Maharani, dijo que el gobierno comprende la condición de la industria de los medios, que está experimentando presión debido a los rápidos avances tecnológicos.

«El desarrollo tecnológico es mucho más rápido de lo que esperábamos. Esta metamorfosis mediática continúa ocurriendo», dijo en Yakarta, el miércoles 24 de diciembre de 2025.

Farida destacó que hay dos cuestiones principales que necesitan atención. En primer lugar, se considera que la calidad del periodismo está cada vez más erosionada por la presión tecnológica y los cambios en el comportamiento de la audiencia.

«Los avances tecnológicos erosionan inevitablemente la calidad del periodismo. Los medios eventualmente siguen a donde está la audiencia hoy, y eso se convierte en tarea (deberes)», dijo.

En segundo lugar, aún es necesario fortalecer la alfabetización mediática del público para que el público vuelva a confiar en los medios de comunicación como fuente creíble de información. Según Farida, la calidad periodística y la alfabetización mediática son dos cosas que están interrelacionadas y no pueden separarse.

Por lo tanto, los esfuerzos para mejorarlo no son sólo responsabilidad del Estado, sino también de todos los actores interesados. «Esta es una tarea conjunta. No sólo del Estado, sino de cómo todas las partes interesadas pueden trabajar juntas para apoyar y fortalecer estas dos cosas», explicó.

Farida también dijo que el estado necesita mantener un equilibrio entre su papel de ayudar a fortalecer la industria de los medios nacionales y proteger la libertad de prensa.

«La presencia del Estado debe ser capaz de lograr un equilibrio entre ayudar a la industria de los medios y mantener la libertad de prensa. Este equilibrio es lo que todavía estamos buscando y formulando», afirmó.

Los medios de comunicación tienen funciones estratégicas como educación, entretenimiento, así como control social, por lo que toda política de Estado debe asegurar que estas tres funciones sigan funcionando bien.