Dos residentes no aceptaron miembros de DPR para obtener dinero de pensión, inmediatamente demandados al tribunal constitucional

Yakarta, Viva -Tos residentes nombrados Lita Linggayani Gading y Syamsul Jahidin demandaron a la ley número 12 de 1980 con respecto a los derechos administrativos de liderazgo y miembros Institución Altura del estado. Ambos pidieron al Tribunal Constitucional que elimine el dinero relacionado con el dinero. pensión para miembros de la Cámara de Representantes (RPD) dado toda la vida.

A juzgar por el sitio MK, la demanda se registró con el número 176/PUU-XXIII/2025 el 30 de septiembre de 2025.

Ambos cuestionaron el estado de los miembros del DPR como miembros de la Alta Institución del Estado en la ley 12/1980. Consideraron que el estado convirtió a los miembros de la Cámara de Representantes con derecho a obtener dinero de pensión después de no volver a servir.

También afirmaron no estar dispuesto impuesto Lo que se paga se utiliza para proporcionar dinero de pensión a lo largo de la vida de los miembros del parlamento indonesio que solo trabajaron durante cinco años.

«Que, además de su posición como ciudadano, el peticionario I que también trabaja como académico/profesional/observador de políticas públicas y también contribuyente, no está dispuesto a ser utilizado para pagar a los miembros del DPR-RI que solo ocupan departamento Durante 5 años recibió una pensión de por vida y puede ser heredada «, citada de la solicitud de la página del Tribunal Constitucional, miércoles 1 de octubre de 2025.

Se le pidió al Tribunal Constitucional que cruzara el parlamento indonesio de la alta institución estatal que recibió derechos de pensión. Luego, le pidieron al Tribunal Constitucional que cruzara a los miembros del DPR-RI de la categoría de líderes y miembros de la alta institución estatal que recibió una pensión como se indicó en el Artículo 12 Párrafo 1 de la Ley 12 de 1980.

El peticionario comparó los planes de pensiones parlamentarios en otros países con Indonesia. Según ellos, generalmente considere la duración del plazo, la edad y la contribución.

Pero en Indonesia, el proceso se considera demasiado fácil, por lo que lleva a la concesión de privilegios o privilegios para los funcionarios con un plazo relativamente corto.

Los cálculos de los peticionarios revelan una carga financiera significativa para el país. Desde que la ley 12/1980 fue promulgada hasta 2025, hubo un estimado de 5,175 personas que eran beneficiarios de pensiones para miembros del parlamento indonesio. Se estima que la carga total sobre el presupuesto de ingresos y gastos estatales (APBN) que surge alcanza RP 226,015,434,000, o alrededor de RP 226 mil millones.

Los solicitantes afirmaron sentirse financieramente en desventaja, considerando que el dinero de los impuestos que pagaron contribuyó al pago del retiro de este miembro del DPR.

«Que con los beneficios de pensión recibidos por el parlamento indonesio, es muy oneroso para la carga del presupuesto estatal: Rp. 226,015,434,000. Que con esto, la pérdida es muy significativamente experimentada por el peticionario I y el peticionario II debido a la carga impositiva utilizada por el pago de la jubilación de manera inapropiada», se quejó a los peticionarios.

En su petito, los peticionarios solicitaron que el Artículo 1 Carta A, el Artículo 1 Carta F y el Artículo 12 de la Ley 12/1980 se declararan condicionales en la Constitución de 1945 y no tuvieran fuerza legal vinculante, siempre que no se interpretara que las instituciones estatales eran altas en el estado y sus miembros que no incluyeron miembros del Parlamento.