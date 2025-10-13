Dos residentes casi mueren a causa de flechas en Makassar, la policía está lista para disparar a los perpetradores en el acto

Macasés, Viva – La policía dio un ultimátum al pueblo. autor el terror ataque otras personas con niños flecha provocando que dos personas fueran golpeadas en el pecho y caderas y casi mueren.

«Si él es el perpetrador, ¿qué le pasa?disparar en su lugar). En lugar de dañar a muchas otras personas», dijo el jefe de policía de Rappocini, el comisario de policía Ismail, el lunes 13 de octubre de 2025.

Esto está relacionado con el caso de un grupo de bandas de motociclistas que atacaron a personas a ciegas en Jalan Andi Djemma, Lorong 9 Banta-bantaeng, distrito de Rappocini, el domingo 12 de octubre de 2025 por la noche alrededor de las 19.45 WITA.

Debido a este incidente, dos residentes locales con las iniciales Arun (33) fueron alcanzados por flechas en el pecho y AN (29) en la cadera. Suerte, segundo víctima Fue declarado seguro después de ser trasladado de urgencia al Hospital Islámico Faisal.

«Información de Babinkamtibmas, la víctima fue dada de alta del hospital esta mañana. Le quitaron el arco (flecha). Aunque (la víctima) lo informó a Polrestabes, todavía estamos desarrollando desarrollos», dijo.

Sobre el motivo del ataque admitió que no podía confirmarlo. Esto se debe a que el autor aún no está claro. Sin embargo, a partir de las declaraciones de los testigos en la escena del crimen (TKP), alguien reconoció al autor.

«Tenemos el nombre del presunto autor, conocemos a alguien. Así que estamos investigando por ahora. Obviamente, basado en el testimonio de los testigos en la escena del crimen, porque yo fui quien lo dirigió anoche. Él (el testigo) nos dio una foto de la persona. Así que actualmente estamos investigando para hacer un arresto», dijo.

Para evitar más incidentes, la policía aumentará la supervisión y el seguimiento patrullando y colocando personal alrededor del lugar del incidente.

«Continuaremos aumentando las actividades de patrullaje, luego enviaremos personal allí una vez cada 24 horas. Esto evitará que se repitan los contraataques y luego llevaremos a cabo investigaciones contra los perpetradores», dijo Ismail.

Anteriormente, el comisario jefe de la policía de Makassar, Arya Perdana, había dado un ultimátum e instrucciones de «ejecutar» o disparar en el acto a las bandas de motociclistas que llevaban a cabo ataques terroristas contra ciudadanos inocentes como una forma de acción firme y un efecto disuasorio.

Esta firme declaración se hizo cuando la divulgación del caso de 23 miembros de una banda de motociclistas molestó al público en varios lugares. Este incidente provocó que cinco residentes fueran víctimas de objetivos injustos y tuvieran que ser hospitalizados.