Dos razones por las que el Comité para la Erradicación de la Corrupción detiene la presunta corrupción en los permisos de extracción de níquel por valor de 2,7 billones de IDR en el norte de Konawe

Jacarta – Comisión de Erradicación Corrupción (kpk) reveló dos razones para decidir detener la investigación en 2024, a saber, el caso de presunta corrupción que involucra al ex Regente Konawe del Norte Aswad Sulaimán.

Lea también: El exlíder del Comité de Erradicación de la Corrupción dice que no vale la pena detener el caso de corrupción minera IDR 2,7 T en el norte de Konawe



Según el portavoz de KPK, Budi Prasetyo, la primera razón fue porque el KPK tuvo problemas para calcular las pérdidas estatales debido a este caso.

«La emisión de SP3 (orden de detener la investigación, ed.) por parte del Comité para la Erradicación de la Corrupción (KPK) es apropiada, porque no hay pruebas suficientes en el proceso de investigación llevado a cabo en relación con los artículos 2 y 3, es decir, problemas en el cálculo de las pérdidas financieras estatales», dijo Budi a los periodistas en Yakarta el domingo.

Lea también: Se pidió al Comité de Erradicación de la Corrupción y a la Fiscalía General que investigaran al regente de Nias del Norte, este es el motivo





El portavoz de KPK, Budi Prasetyo, en el edificio Rojo y Blanco de KPK

Los artículos 2 y 3 a los que se refiere Budi son los contenidos en la Ley Número 20 de 2001 sobre Enmiendas a la Ley Número 31 de 1999 sobre la Erradicación de los Delitos de Corrupción (UU Tipikor).

Lea también: ¡Partiendo hacia asistencia social, el barco se hunde en el sur de Sulawesi! Jefe de subdistrito y trabajador sanitario asesinados



Sin embargo, no explicó más sobre los tipos de obstáculos que enfrenta el Comité para la Erradicación de la Corrupción (KPK) al calcular las pérdidas estatales en este caso, a saber, métodos, recursos humanos u otras cosas.

La segunda razón, dijo, es que la Comisión para la Erradicación de la Corrupción (KPK) no puede acusar a Aswad Sulaiman del artículo sobre la presunta aceptación de sobornos, es decir, el artículo 11 o el artículo 12 letras a o b de la Ley de Corrupción, porque el caso ya ha expirado.

Explicó que, con base en el antiguo Código Penal (KUHP), la presunta aceptación de sobornos por parte de Aswad Sulaiman que ocurrió durante 2007-2009 habría expirado si se llevara a cabo una investigación en 2024.

Se sabe que, según el artículo 78 del antiguo Código Penal, la autoridad para procesar casos penales en este caso expira después de 12 años desde el día en que se cometió el acto o en 2021. Así lo confirmó Budi.

Por lo tanto, dijo que el Comité para la Erradicación de la Corrupción decidió emitir el SP3 considerando estas dos razones y para brindar claridad y certeza jurídica a las partes pertinentes de acuerdo con las normas legales.

«Esto también está de acuerdo con los principios de implementación de los deberes y autoridad del Comité para la Erradicación de la Corrupción regulados en el artículo 5 de la Ley Número 19 de 2019, a saber, seguridad jurídica, apertura, rendición de cuentas, interés público, proporcionalidad y respeto a los derechos humanos», dijo.

La Ley Número 19 de 2019 a la que se refiere Budi regula la segunda modificación de la Ley Número 30 de 2002 relativa a la Comisión de Erradicación de la Corrupción.