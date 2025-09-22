Dos principales líderes maoístas asesinados en Major OP en la frontera de Maharashtra-Chhattisgarh







El ministro del Interior de la Unión, Amit Shah, el lunes elogió un gran avance en la lucha en curso contra NaxalismoAnunciando que dos líderes maoístas superiores fueron neutralizados en una operación conjunta por las fuerzas de seguridad a lo largo de la frontera Maharashtra-Chhattisgarh.

El encuentro tuvo lugar en los densos bosques de la región de Abujhmad del distrito de Narayanpur, donde dos miembros del Comité Central del IPC prohibido (Maoist), Katta Ramachandra Reddy y Kadri Satyanarayan Reddy, fueron asesinados, informó la agencia de noticias PTI.

«Nuestras fuerzas de seguridad están desmantelando sistemáticamente el liderazgo principal de los Naxals, rompiendo la columna vertebral del terror rojo», publicó Shah en X (anteriormente Twitter), elogiando a las fuerzas por su continuo éxito.

Según un senior Chhattisgarh Policía Oficial, la operación comenzó temprano el lunes basado en aportes de inteligencia sobre el movimiento maoísta en el área. Estalló un tiroteo cuando las fuerzas llegaron al presunto escondite.

«Dos maoístas masculinos fueron asesinados y sus cuerpos se recuperaron del lugar», dijo el oficial.

Las fuerzas de seguridad recuperaron un rifle AK-47, un rifle INSAS, un lanzador de granadas de barril (BGL), un gran caché de explosivos, literatura maoísta y otros materiales del sitio.

Ambos comandantes eran nativos de Karimnagar, Telanganay había estado activo durante más de tres décadas, supuestamente maestro por numerosos ataques mortales contra las fuerzas de seguridad y los civiles en Bastar. Cada uno llevaba una recompensa de Rs 40 lakh en sus cabezas en Chhattisgarh.

«Estos asesinatos marcan un golpe significativo para el liderazgo maoísta», dijo IG Bastar Range Sundarraj P, señalando que la policía sigue comprometida con los esfuerzos de contrainsurgencia a pesar de desafiar el terreno y el clima. Instó a los militantes restantes a rendirse y aprovechar la política de rehabilitación del gobierno, informó PTI.

Con esta operación, el número de naxales muertos en Chhattisgarh este año ha aumentado a 249: 220 en Bastar, 27 en GariaBand y dos en Durg división. El 11 de septiembre, 10 Naxals, incluido el módem del miembro del comité central Balakrishna, fueron asesinados en un importante encuentro en GariaBand.

Chhattisgarh: 12 Naxals que llevan Rs 18 lakh Bounty rendición

Anteriormente, el 18 de septiembre, doce Naxals, incluidas cinco mujeres, con una recompensa total de Rs 18 lakhs, se rindieron ante la policía en el distrito de Narayanpur de Chhattisgarh. 12 Naxals que llevan una recompensa total de Rs 18 lakhs se han rendido hoy. Los 12 Naxals incluyen cinco mujeres y siete hombres. Dos de ellos eran ECM en su atuendo Naxal en las áreas de Indravati y East Bastar «, dijo el superintendente de policía de Narayanpur, Robinson Guria.

El SP declaró que bajo el Política de entregaLos Naxals entregados reciben Rs 50,000 cada uno, y sus documentos de identificación se realizan para que obtengan los beneficios de los esquemas gubernamentales. Según Narayanpur SP Guria, uno de los Naxals entregados pertenecía al pelotón 16, cuyo comandante fue neutralizado en la última operación. El SP declaró que los Naxals se rindieron debido a la política de rendición del gobierno y al aumento de la presión de las operaciones anti-naxales en curso.

(Con entradas de PTI)





