Dos poderosas tormentas azotan Filipinas y matan a 250 personas

Manila, VIVA – Número de víctimas fallecido De filipina debido a dos tormenta Los ataques consecutivos durante la última semana han aumentado a 250 personas, mientras que millones han sido desplazados, dijeron las autoridades el martes 11 de noviembre de 2025, informaron Xinhua

El Consejo Nacional de Gestión y Reducción del Riesgo de Desastres (NDRRMC) dijo el martes que Tifón Kalmaegi, que tocó tierra el 4 de noviembre, provocó inundaciones y deslizamientos de tierra masivos en el centro de Filipinas, matando a 232 personas y dejando 112 desaparecidos.

La mayoría de las muertes se registraron en la provincia de Cebú, que aún se está recuperando del terremoto de magnitud 6,9 que sacudió el 30 de septiembre, dijo NDRRMC.

Casas destruidas por las inundaciones repentinas provocadas por el tifón Kalmaegi en Cebú, Filipinas

También el martes, la Oficina de Defensa Civil dijo que el súper tifón Fung-wong, que azotó la isla de Luzón el domingo, mató al menos a 18 personas.

Se espera que el tifón Fung-wong avance hacia China. En este sentido, las autoridades chinas pidieron a los residentes que se prepararan para una posible evacuación y prepararan equipos de emergencia.

Mientras tanto, las autoridades del este de Hualien en Taiwán han cerrado escuelas y oficinas gubernamentales. También se pidió a los residentes de varias zonas que evacuaran temporalmente como medida de precaución.

El súper tifón Fung-wong es la segunda tormenta fuerte que azota Filipinas la semana pasada.

Las dos tormentas han desplazado a millones de residentes y destruido hogares, granjas e infraestructura clave, incluidos caminos y puentes, dijeron las autoridades.

El presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr., declaró el estado de emergencia nacional tras los daños generalizados causados ​​por el desastre.