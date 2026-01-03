Dos personas sospechosas de ser víctimas de persecución en Depok, una murió

DepokVIVA – Varios vecinos quedaron conmocionados por el descubrimiento de dos hombres con las iniciales WAT (24) y DN (39), sospechosos de ser víctimas. persecución en Gang Swadaya Emas, RT 004/001, Sukatani Village, distrito de Tapos, ciudad de Depok, viernes 2 de enero de 2026.

El jefe de Relaciones Públicas de la Policía Metropolitana de Depok, AKP Made Budi, dijo que la víctima de WAT finalmente murió después de recibir tratamiento en el hospital.

«Otra víctima todavía está bajo tratamiento intensivo en el hospital. Se sabe que la víctima que murió tenía las iniciales WAT, un jornalero ocasional, residente de Pondok Cina, distrito de Beji, Depok», dijo Budi a los periodistas el sábado 3 de enero de 2026.

Mientras tanto, Budi dijo que otra víctima, a saber, DN, era un asistente de estacionamiento y sufrió hematomas en varias partes de su cuerpo debido a este incidente.

Budi reveló además que la cronología del descubrimiento de estas dos víctimas comenzó cuando la policía de Cimanggis alrededor de las 04.30 WIB recibió a dos personas sospechosas de ser víctimas de abuso que estaban en un furgón.

«Luego, debido a las heridas que sufrió, la víctima fue trasladada al Hospital Brimob. Sin embargo, después del tratamiento, 1 víctima murió y otra sobrevivió y todavía está siendo tratada», explicó Budi.

Luego Budi reveló que actualmente la familia de la víctima ha presentado un informe a la policía metropolitana de Depok, y la policía hará un seguimiento del incidente.

«Ahora se sabe que la familia de la víctima ha presentado un informe a la policía metropolitana de Depok. Esta mañana hicieron un informe y, por supuesto, los testigos serán examinados», explicó Budi.

tvOnenews/AR Safira