Dos personas se convirtieron en sospechosos en Ricuh en Unisba, traen armas marihuana y argotes blandos

BandungVIVA – La Policía Regional de Java Occidental (Policía Regional de Java Occidental) reveló a dos de las 16 personas que fueron aseguradas durante los disturbios alrededor UnisbaJalan Tamansari Bandung City el lunes por la noche, el 1 de septiembre fue positivo para drogas y fue encontrado con armas armadura suave.

El inspector general de policía regional de Java Occidental, Rudi Setiawan, dijo que las dos personas con el GOP inicial y AA habían sido nombrados sospechosos debido a la propiedad de 7 gramos de marihuana y armas armadura suave junto con las balas Gotri.

«De las 16 personas que aseguramos anoche, hemos nombrado a dos personas con el Partido Republicano inicial y AA. Eso está relacionado con las drogas y las armas armadura suave Con la bala de Gotri. Si se dispara a corta distancia, puede ser mortal «, dijo Rudi en Bandung, el martes.



Tni-Polri disuelve masas a gases lacrimógenos desgarrando al campus de Unisba Foto : Captura de pantalla de redes sociales

Rudi explicó a partir de los resultados de la investigación, las conversaciones digitales también se encontraron relacionadas con la compra de medicamentos e invitaciones para reunirse en la acción.

«Este es un hecho de que no son manifestaciones, sino que hacen acciones que violen la seguridad y el orden de la comunidad», dijo.

Kapolda enfatizó que su partido continuaría explorando la red y el propósito de las acciones llevadas a cabo por las masas por la noche armándose con el bombardeo de Molotov.

También solicitó la cooperación entre todas las partes, incluidas las universidades, los gobiernos locales y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, para mantener una atmósfera propicio en Java Occidental.

«Debemos proporcionar protección a toda la comunidad por la noche a la gente de Bandung», dijo.

Además, Rudi también sospechaba que el caos que ocurrió alrededor de Unisba había sido planeado por un grupo de masas.

Agregó que la acción masiva fue diseñada para atraer a las autoridades a ingresar al área del campus. Sin embargo, la policía confirmó que no atacaron en el campus.

«Analizamos que esto ha sido diseñado, se planifica que se nos provoca atacar el campus, pero gracias a Dios no lo hicimos», dijo Rudi. (Hormiga)