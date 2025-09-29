Dos personas que partieron de Reni a China para convertirse en la novia y el novio fueron arrestadas

Bandung, Viva – La Policía Regional de Java Occidental (Polda) nombró a dos hombres con la Y (38) inicial y JA (30) como sospechosos en el presunto delito penal de la trata de personas (TPPO) Con la víctima Reni Rahmawati, residente de Sukabumi Regency, quien fue enviado a Guangzhou, Porcelana.

Leer también: PRABOWO ordenó a la cocina para evitar casos de envenenamiento



El jefe de la Comisionada de Relaciones Públicas de la Policía de Java Occidental, Hendra Rochmawan, dijo que los dos sospechosos habían sido arrestados y examinados por investigadores de la Dirección de Investigación Criminal (Ditreskrimum) La policía regional de Java Occidental acompañada por su respectivo asesor legal.

«Brother Y y JA han cumplido el elemento del Artículo 4 de la Ley de la República de Indonesia número 21 de 2007 sobre la erradicación del acto de trata de la trata de personas, en conjunto con el Artículo 55 Párrafo (1) del 1er Juncto Artículo 56 del Código Penal», dijo Hendra en Bandung el lunes.

Leer también: Press Bureau Promise para el incidente de retiro de la identificación de la prensa del periodista no se repetirá





Ilustración del vestido de novia.

Hendra explicó que el sospechoso jugó un papel en el reclutamiento, el procesamiento y trajo a las víctimas a Guangzhou para ser explotadas sexualmente a través de un modo de matrimonio por contrato con el atractivo de RP. 15 millones a RP. 30 millones por mes.

Leer también: BGN niega cerrar la cantina escolar porque hay MBG



Mientras tanto, el sospechoso JA supuestamente ayudó al crimen prestando un vehículo para tomar a la víctima y proporcionar intermediarios e información para suavizar la acción Y.

Hendra enfatizó que los investigadores de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Regional de Java Occidental aún continuaron profundizándose, incluida el rastreo de la posibilidad de otros perpetradores. Los dos sospechosos ahora están detenidos para más procedimientos legales.

Anteriormente, el 22 de septiembre de 2025, el investigador de la Unidad V Subdit IV Ditreskrimum La policía regional de Java West Java había llevado a cabo una comunicación directa por teléfono con la víctima Reni Rahmawati.

En esa ocasión, los investigadores también entrevistaron a reporteros, abogados, testigos y familias de víctimas.

«De esta comunicación, supuestamente se relacionaron varios números de contacto con los perpetradores, a saber, el número de teléfono de sospecha de Y, Ja y otro sospechoso con las iniciales AB», dijo Hendra.

A partir de los resultados de la investigación, la víctima inicialmente se reunió a Y y JA a través de las redes sociales Facebook, que luego continuó a WhatsApp.

Se sospecha que ambos son hermanos y se domiconan en la aldea de Pakalongán, la aldea de Padaluyu, el distrito de Cugenang, la regencia de Cianjur. Se sabe que el AB sospechoso vive en el pueblo de Pagelaran, Ciomas, Bogor Regency.

Según los informes, antes de ser enviado al extranjero, la víctima se mantuvo cautiva durante aproximadamente dos semanas en la casa de AB. La víctima finalmente se fue a Guangzhou el 18 de mayo de 2025 utilizando la aerolínea de Shandong Airlines. (Hormiga)