Dos personas murieron al caer edificios después de que Filipinas fuera sacudida por un terremoto de magnitud 7,4

Manila, VIVA – Dos personas murieron al ser impactadas por una casa que se derrumbó en Dávao Oriental después de temblar terremoto magnitud 7,4 en la región filipina Iter, el Gobernador del Golfo Provincial de Davao Davao, Nelson Nyangangang, viernes 10 de 2025.
«Dos personas murieron en Davao Oriental debido al terremoto de magnitud 7,4 del viernes», dijo Dayanghirang a la emisora. Canal de noticias ABC-CBN.
La región de Davao Oriental experimentó cortes de energía tras el terremoto.
Unos 250 pacientes de siete hospitales fueron evacuados de los hospitales dañados y serán alojados temporalmente en tiendas de campaña, mientras se comprueba la integridad estructural de los edificios locales, añadió.
El subadministrador de la Oficina de Defensa Civil, Bernardo Rafaelito Alejandro IV, dijo que varios edificios tenían grietas en sus paredes, incluido el aeropuerto internacional de la ciudad de Davao, pero que el aeropuerto permaneció operativo sin cancelaciones de vuelos, dijo Alejandro.
Se registraron cientos de réplicas en la hora siguiente al terremoto masivo, dijo Angelito Lanuza, especialista en investigación científica del Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología (PHIVOLCS).
«Hasta ahora, es probable que se hayan registrado cientos de réplicas en una hora. Todavía estamos contando», dijo el investigador a GMA News.
El viernes se registró un terremoto de magnitud 7,4 frente a la costa de Filipinas.
El epicentro del terremoto estuvo a una profundidad de 10 kilómetros (6,21 millas).
El presidente Ferdinand Marcos Jr. ha dado instrucciones a las agencias relacionadas para que comiencen la evacuación en las zonas costeras.
Terremoto de magnitud 7,4 sacude Filipinas; una persona muere
Un residente del pueblo de montaña de Calapagan, en la provincia de Davao Oriental, murió tras ser aplastado por un bloque de hormigón.
