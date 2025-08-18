Dos personas murieron, 50 familias y ganado fueron evacuados

Bloque, vivo – El número de muertes debido al fuego pozo de petróleo En Hamlet Gendono, aldea de Gandu, distrito de Bogorjo, Blora Regency, Central Java, aumentó. Hasta el lunes (8/18/2025) temprano en la mañana, dos residentes murieron de quemaduras graves.

Leer también: Cronología del fuego de petróleo en Blora mata a una gente



El equipo de reacción rápida de Blora BPBD (TRC), Agung Triyono, reveló que las dos víctimas fueron Tanek (60), un agricultor de la aldea de Gandu, y Sureni (52), residente de Dukuh Gendono.

«Además del número de muertos, otras tres personas, incluido un niño pequeño, todavía se someten a un tratamiento intensivo en el hospital», dijo Agung en Blora, el lunes por la mañana.

Leer también: Pozos de petróleo en Blora se incendió, un ciudadano murió



Este incendio también obligó a 50 cabezas familiares (KK) a evacuar a familiares y lugares seguros. También se evacuaron el ganado de varios residentes, incluidas seis vacas y tres cabras.

A partir de los resultados de la recopilación de datos temporales, hubo una casa muy dañada y tres casas estaban moderadamente dañadas debido a las llamas. «Hasta temprano esta mañana, el equipo conjunto todavía estaba tratando de llevar a cabo apagones y monitorear en la ubicación», agregó Agung.

Leer también: Bahlil llamando a la gerencia comunitaria de petróleo produjo RP. 2.5 millones por día



Anteriormente, la División de Servicios de RSUD Dr. R. Soetijono Blora, DR. Farida Laela, mencionó que una persona murió y cuatro personas resultaron gravemente heridas. «Las víctimas lesionadas sufrieron quemaduras del 70-90 por ciento y están en el proceso de referencia», explicó.



Un gran incendio golpeó un pozo de aceite pueblo en Blora, Java Central,

El jefe de la Sección de Relaciones Públicas de la Policía de Blora, AKP Gembong Widodo, dijo que el incendio ocurrió el domingo (8/17) alrededor de las 12:30 WIB. El incidente comenzó cuando el petróleo bien propiedad de los residentes experimentó un golpe que provocó una gran explosión de fuego.

«El incendio inmediatamente envolvió el área de perforación. Los residentes entraron en pánico y dispersaron para salvarse», dijo AKP Gembong.

Se desplegaron un total de cinco camiones de bomberos para domar el incendio. Hasta el lunes por la mañana, el kobaran todavía estaba ardiendo y el oficial conjunto continuó manejando. La policía también instaló líneas policiales alrededor de la ubicación e investigó la causa exacta del incendio ilegal de petróleo. (ENTRE)