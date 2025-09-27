Dos personas desaparecieron después de que no se encontró el puesto, la policía continuó la búsqueda.

Yakarta, Viva – Policía Sigue buscando dos La gente está desaparecida Después de agosto de 2025. Los dos son M. Farhan Hamid y Reno Syahuteradewo.

La jefa de las relaciones públicas de la policía de Metro Jaya, el general de brigada, Ade Ary Syam Syam Indradi, dijo que su partido continuó moviéndose para encontrar la existencia de los dos hombres jóvenes, además de continuar coordinando con familia.

«Nuestros hermanos desaparecidos, que fueron reportados como desaparecidos, eran nuestros hermanos y hermanas. Y el equipo se había comunicado con la familia, así que por favor reza por su apoyo de todas las partes. El equipo todavía está trabajando y esperamos que también haya información de la comunidad», dijo Ade Ary a periodistas en Jakarta, citado el sábado 27 de septiembre de 2025.

Acción de demostración en la sede de la policía de Metro Jaya

Afirmó no haber recibido desarrollos relacionados con la existencia de Farhan y Reno. La policía, dijo, todavía estaban buscando a pesar de que aún no habían recibido información relacionada con su existencia.

«Todavía estamos comprometidos, como hemos dicho. Todavía no (hay información)», dijo.

Mientras tanto, relacionado con la información de la familia Farhan, quien informó las cuentas de redes sociales de su hijo supuestamente controladas por otras partes. La policía todavía está rastreando la verdad.

«Está bien, verificaré más tarde. Simplemente obtengo información. Por lo tanto, el equipo estará dentro del equipo.