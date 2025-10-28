Dos peritos penales y mineros respaldan las acusaciones de la Fiscalía sobre el caso de instalación de estaca

Jacarta – Dos peritos relacionados con el delito y minería apoya la acusación de la Fiscalía (JPU) contra los dos acusados ​​en el caso instalación popular en el área del permiso de negocio propio PT Wana Kencana Sejati (SEMANAS).

Los dos acusados ​​en cuestión son Awwab Hafizh como Jefe de Ingeniería Minera y Marsel Bialembang como Topógrafo Minero de PT Wana Kencana Mineral (WKM).

Los dos peritos, a saber, el Dr. Chairul Huda como perito penal y el perito en minería de ESDM, el Dr. Ogi Antara, se presentaron ante el tribunal el miércoles 22 de octubre de 2025.

Chairul Huda dijo que los actos de obstrucción/obstrucción de las empresas mineras deben ser actividades físicas. Esto está de acuerdo con el artículo 162.

El artículo también explica que la actividad debe obstaculizar o perturbar el negocio minero de la parte obstruida. Asimismo en el artículo 50, protección en áreas forestales.

«Esto significa que a las partes no se les permite realizar actividades sin permiso en áreas forestales. Si se trata de un camino existente, un camino de transporte, por ejemplo, pero luego se hacen estacas en el área forestal sin permiso para ocupar, utilizar y utilizar bosques en ese lugar, entonces esto resultará en una violación de la ley forestal», dijo.

Mientras tanto, Ogi Antara explicó que si la tierra es forestal, es necesario tener un permiso especial en la zona forestal, es decir, un permiso para utilizar la zona forestal, que antes se llamaba IPPKH.

Las actividades comerciales mineras en áreas forestales realizadas por titulares de IUP deben tener un permiso especial en áreas forestales, a saber, un permiso de uso de área forestal/IPPKH.

Dijo que las actividades empresariales mineras se pueden realizar en cualquier lugar, en el caso de que estas actividades se realicen en zonas forestales. Por lo tanto, el propietario de la IUP debe primero tramitar o tener un permiso en el área forestal, es decir, un permiso para utilizar el área forestal.

«Los propietarios de IUP pueden construir sus propias carreteras, pero si no pueden construirlas ellos mismos, pueden colaborar con otras partes, lo que por supuesto se ajustará desde una perspectiva de seguridad», dijo.

«Del mismo modo, no existen reglas explícitas o implícitas para los titulares de IUP que requieran que los titulares de IUP aseguren su área de IUP», continuó.