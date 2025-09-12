Dos patriotas nombrados en los mejores WR de PFF entrando en la Semana 2

El Patriotas de Nueva Inglaterra Comenzó la temporada 2025-26 con una derrota, pero pudieron obtener su primer vistazo al futuro de la ofensiva.

El mariscal de campo de segundo año, Drake Maye, lanzó para 287 yardas y un pase de touchdown en la derrota de 13-20 ante el Las Vegas Raiders. Tres de las opciones de recepción de los Patriots tenían más de 50 yardas de recepción, incluidos los receptores abiertos Kayshon Boutte y el firma de la temporada baja clave Stefon Cava – quien registró más de la mitad de los yardas aéreas de Maye.

Boutte registró 103 yardas de recepción en 6 recepciones en el primer partido de la temporada, mientras que Diggs registró 57 yardas en 6 atrapadas en su debut para Nueva Inglaterra. Boutte está actualmente empatado para el Séptima Recibir yardas en la liga con ala cerrada Brock Bowers.

Pro Football Focus lanzó su Top 32 receptores En la liga, se dirige a la Semana 2 después de la apertura de la temporada, con los dúos de los Patriots. Esto es lo que tenían que decir.

Kayshon Boutte

PFF nombró a Kayshon Boutte como el segundo mejor receptor abierto en la Semana 2 después de su actuación contra los Raiders.

«El receptor de tercer año de LSU abrió la temporada 2025 con un día de seis capturas y 103 yardas contra los Raiders de Las Vegas. Boutte movió las cadenas cinco veces, transportó en dos de tres capturas disputadas y grabó tres jugadas de más de 15 yardas», escribió Lauren Gray para PFF.

«La mayoría de las capturas de Boutte provienen de más de 10 yardas en el campo, ya que aseguró cuatro de los cinco objetivos intermedios para 57 yardas, junto con dos de tres objetivos de campo profundo para 43 yardas adicionales. Boutte también transportó los cinco objetivos donde tuvo al menos un paso de separación en un defensor, registrando 89 yardas, cuatro primeras bajas y una liga-best 96.6 Pff.

Boutte estaba empatado en objetivos con Drake Maye en el primer partido de la temporada con ala cerrada Cazador Henry.

Entrenador en jefe de los Patriots Mike Vrabel créditos La profesionalidad de Boutte, que permitió al receptor tener un fuerte comienzo de temporada.

Stefon Diggs

La mayor adquisición de agentes libres para los Patriotas de Nueva Inglaterra fue el receptor abierto Stefon Diggs, quien firmó un tres años, $ 63.5 millones contrato con la organización.

Diggs se firmó con la afirmación de que él será el receptor abierto número uno del equipo en la temporada 2025-26.

Como se mencionó, el receptor tuvo 6 atrapadas para 57 yardas en el primer partido de la temporada. Diggs regresó de un ACL desgarrado que sufrió la temporada pasada, marcando su primer juego de acción desde la lesión.

Pro Football Focus enumeró el cuatro veces Pro Bowler como el 15º mejor receptor abierto en la segunda semana de la temporada de la NFL.

«Diggs regresó al campo después de sufrir una LCA desgarrada en 2024 … Su ganancia más larga llegó a mitad del cuarto trimestre cuando pudo dividir a los defensores para una ganancia de 16 yardas. Seis de sus siete objetivos estaban en contra de la cobertura de la zona, y cinco llegaron entre los números, donde obtuvo un grado de recepción de 72.2 PFF», escribió Gray.

Diggs tuvo los terceros yardas más receptores para los Patriots, detrás de Boutte y Henry, y tuvo el quinto más apertivo en la temporada.

Con el receptor abierto jugando su primer juego en la NFL y volviendo al ritmo de las cosas, pudo ver más producción a medida que avanza la temporada.