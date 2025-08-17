Dos patrimonio presidencial de Keris Prabowo se exhibieron en Surabaya

Surabaya, vivo – Dos reliquias de Keris propiedad del Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto se convirtieron en la principal atracción en la exposición ** Exhibición e intercambio de patrimonio ** en poder de la Fundación étnica de Indonesia compartida en Fairway Nine Mall, Surabaya, Java Oriental. Este evento tuvo lugar del 14 al 17 de agosto 2025, para coincidir con el impulso del 80 aniversario de la República de Indonesia.

La presencia de dos Bali Keris propiedad del presidente Prabowo en la exposición se consideró como un símbolo del compromiso del gobierno para preservar el patrimonio cultural de la nación.



La herencia de Keris Prabowo junto con otros Keris se exhiben en Surabaya Foto : Zainal Azhari/Tvone/Surabaya

El presidente de la Fundación Ethnic Indonesia, Rivo Cahyono, dijo que esta exposición tiene como objetivo cambiar la perspectiva de la comunidad, especialmente la generación más joven, contra los Keris.

«Esta exposición tiene como objetivo cambiar el estigma negativo de los Keris entre la generación más joven. Debido a que el Keris es una tecnología pasada con creatividad ancestral, que se forja utilizando el gusto, el trabajo y la oración, incluso contribuyendo a la historia de la lucha por la independencia de la República de Indonesia», dijo Rivo en Surabaya, sábado (16/8/2025).

Agregó que la presencia de dos colecciones de Keris del presidente Prabowo Subianto también mostró el verdadero apoyo del jefe de estado para la preservación de la cultura nativa indonesia.

«Además, la presencia de dos colecciones de Keris del Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto también mostró su apoyo a la preservación de la cultura indonesia nativa», dijo.

Mientras tanto, Basuki Teguh Yuwono, un personal especial en la historia y el patrimonio cultural del Ministerio de Cultura, explicó que los dos keris eran Kris balineses con altos valores históricos.

«Ambos son el Keris Bali Buleleng con Lucas 9 y Keris Bali Klungkung con Lucas 13. Ambos también tienen un aspecto histórico bastante grueso, porque a menudo se exhibe en varias regiones como una forma de preocupación del presidente por la cultura de la esfera», dijo Basuki.

Basuki espera que la celebración de la exposición y el intercambio de patrimonio puedan ser un medio para fortalecer la conciencia de la comunidad en la preservación de la cultura de la nación.

«Con la implementación de la exposición y el intercambio de patrimonio se espera que aumente la conciencia y el orgullo de la generación más joven de patrimonio cultural indonesio, así como fortalezca la sinergia entre el gobierno, la comunidad y todos los elementos de la sociedad para preservar la herencia de la nación», dijo.

Además de los Keris de la Colección del Presidente, esta exposición también presenta varias reliquias de coleccionistas y comunidades de toda Indonesia. Se espera que este evento sea un lugar educativo y de entretenimiento, especialmente para que la generación más joven conozca el patrimonio cultural de los antepasados. (Zainal Azhari/Tvone/Sirabaya)