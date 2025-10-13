Dos parlamentarios israelíes arrestados después de desplegar una pancarta que decía «Reconocer Palestina» durante el discurso de Trump

Tel Aviv, EN VIVO – Dos miembros Kneset – parlamento de izquierda de partidos políticos conjuntos Palestina–IsraelAymen Odeh y Ofer Cassif, el lunes 13 de octubre de 2025, fueron expulsados ​​por la fuerza de la sala del parlamento por agentes de seguridad, cuando interrumpieron un discurso del presidente estadounidense Donald Triunfo.

Odeh y Cassif interrumpieron a Trump mientras desplegaban una pancarta que se consideró provocativa y que decía ‘Reconocer Palestina’. Mientras tanto, se sabía que otra persona sostenía una pequeña pancarta que decía «Genocidio».

Los agentes de seguridad rápidamente tomaron la pequeña pancarta y los sacaron a ambos del edificio del parlamento. Trump, que estaba en el podio, guardó silencio y observó el proceso.

Pronto todos los miembros parlamento israelí otros se pusieron de pie y aplaudieron ruidosamente.

«Lo siento, señor presidente», habría dicho un portavoz de la Knesset a Trump NDTV

El presidente estadounidense bromeó: «Fue eficiente», lo que provocó un estruendoso aplauso de los legisladores israelíes y cánticos de «Trump».

Posteriormente, Trump elogió al enviado especial de Estados Unidos para Medio Oriente, Steve Witkoff, y a su yerno y asesor, Jared Kushner, quienes ayudaron a negociar el acuerdo de alto el fuego en Gaza que permitió la devolución de los rehenes.

Trump describió a Steve Witkoff, su enviado especial, como un «Henry Kissinger nada resbaladizo».

Kissinger, secretario de Estado durante los gobiernos de Nixon y Ford, fue un negociador brillante.



El presidente estadounidense Donald Trump en el Parlamento israelí

Trump dijo al parlamento de Israel que el alto el fuego que ayudó a negociar en la guerra de Gaza había marcado el comienzo de un «amanecer histórico de un nuevo Oriente Medio».

«Y después de años de guerra incesante y peligro interminable, hoy los cielos están en calma, las armas están en silencio, las sirenas están en silencio y el sol sale en una tierra santa que finalmente está en paz, una tierra y una región que vivirán, por la voluntad de Dios, en paz para siempre», dijo.

«Este no es sólo el fin de una guerra… Este es un amanecer histórico para un nuevo Medio Oriente», añadió.