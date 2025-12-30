Dos paracaidistas murieron ahogados en un incidente de paracaidismo en Pangandaran

PangandaránVIVA – La policía de Pangandaran Resort dijo que dos paracaidistas murieron en un accidente durante la actividad. paracaidismo que tuvo lugar en el área de Bojongsalawe Sea Waters, aldea de Karangjaladri, distrito de Parigi, regencia de Pangandaran, Java Occidental, el martes.

Lea también: Su residencia fue atacada por un dron ucraniano, Putin: no quedará sin respuesta



El jefe de policía de Pangandaran Resort, AKBP, Andri Kurniawan, confirmó que se sabía que una persona era un hombre llamado Rusli, nacido en Medan, el 7 de octubre de 1961, y Widiasih, nacido en Bandung, el 27 de junio de 1967, residente del distrito de Banjaran, Bandung Regency.

«Según los resultados del examen médico, fue declarado muerto por ahogamiento», dijo.

Lea también: Bripda Muhammad Seili, sospechosa del caso de asesinato de estudiantes de la ULM, despedida



Dijo que la actividad de paracaidismo se llevó a cabo en aguas de Pangandaran el martes alrededor de las 11:00 am, luego recibió un informe de un incidente de caída de un paracaidista en las aguas del mar de Bojongsalawe.

A continuación, dijo, todos los equipos conjuntos de Basarnas, Unidad Polairud, TNI, equipo de salud y agencias relacionadas se trasladaron inmediatamente al lugar para manejar y buscar a las víctimas hasta que finalmente lograron encontrar a la primera víctima Rusli, luego a la segunda víctima que había desaparecido, a saber, Widiasih.

Lea también: Hallados fragmentos del casco de un barco turístico hundido en Labuan Bajo que transportaba un autocar de Valencia



«Una víctima fue encontrada muerta por ahogamiento, mientras que otra víctima fue buscada y posteriormente declarada muerta», dijo.

Dijo que la policía de Pangandaran había tomado medidas para abordarlo visitando la escena del crimen, coordinando entre agencias, evacuando a las víctimas y llevando a cabo una búsqueda de víctimas desaparecidas con Basarnas y elementos relacionados.

El incidente, dijo, comenzó cuando el avión de entrenamiento Cessna 185 PK-SRC perteneciente a Fly School Ganesha despegó del aeropuerto de Nusawiru alrededor de las 10.15 WIB con cinco atletas paracaidistas.

A una altitud de unos 10.000 pies, dijo, se produjo un cambio significativo en la dirección del viento, por lo que los cinco paracaidistas perdieron el control y la dirección de aterrizaje.

«Como resultado, tres paracaidistas lograron realizar un aterrizaje de emergencia en la playa de Bojongsalawe en condiciones seguras, mientras que otros dos paracaidistas cayeron al mar», dijo.

Enfatizó que la actividad de paracaidismo se detuvo temporalmente por tiempo indeterminado y se descubrió que la actividad del Campeonato Regional Provincial de Java Occidental no había sido notificada de antemano a la policía de Pangandaran.

Hizo un llamado a todos los organizadores de actividades de deportes extremos y turismo aéreo a coordinarse siempre con las fuerzas de seguridad y prestar atención a los factores de seguridad y las condiciones climáticas para evitar que ocurran incidentes similares. (Hormiga)