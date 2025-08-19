Dos niños virales con coleccionistas de pasteles en el aniversario de la República de Indonesia recibieron una bicicleta y ‘helicóptero’ del jefe de policía de Gowa

Gowa, vivo – Retrato de dos Niños pequeño que recoge el resto pastel El resto de los funcionarios bajo el presidente invitado invitado en conmemoración del 80 aniversario de la República de Indonesia en Gowa Regency, South Sulawesi, es una ironía del impulso independencia Nación indonesia.

En la euforia de la conmemoración del Día de la Independencia, dos niños llamados Syamsul (7) y Muh Aidil (7) fueron vistos llevando una bolsa de plástico negra y abrieron una caja de comida dejada por los invitados, luego los pasteles reunieron que todavía se comían.

Al instante, el video tocó a los dos niños de Gowa viral en las redes sociales. En cuestión de horas, la grabación fue observada decenas de millones de veces, cosechando la empatía y la preocupación.

Los internautas fueron tocados por los dos niños que buscan los pasteles restantes del evento del Día de la Independencia de Indonesia, el día, que deberían ser celebrados por todas las personas indonesias con alegría y no más personas de hambre.



El niño busca los antiguos pasteles de los funcionarios para obtener una bicicleta del jefe de policía de Gowa Akbp M Aldy

Su historia está llamando a los corazones de muchas personas, sin excepción. Jefe de policía de GowaAKBP Muhammad Aldy Sulaiman. En una breve carga en las redes sociales, prometió conocer a los dos niños. La promesa no es solo una palabra, sino que realmente se mantiene.

El jefe de policía llegó a la casa de Syamsul y Aidil al borde del KH Agus Salim Street Canal, Distrito de Somba Opu, Gowa, el lunes por la noche. Las dos casas de un niño semi -pareado, estrecho y muy alarmante.

El jefe de policía dio compensación en forma de dinero y comida de comida a los dos niños y sus padres, además de invitar a los dos niños directamente con sus padres a la sede de la policía de Gowa.

Por invitación de los Kapolres, Syamsul y Aidil y sus padres visitaron la sede de la policía de Gowa el martes 19 de agosto de 2025.

Con una cara inocente y ropa simple, ambos fueron bien recibidos por las filas de la policía y el jefe de policía de Gowa directamente. En la oficina del jefe de policía, el ambiente que generalmente es formal se convierte en plena intimidad.

«Alhamdulillah, según nuestra promesa, hoy invitamos a los dos niños. Preparamos un premio en la forma bicicleta Para que puedan usar para ir a la escuela. Si generalmente caminan, ahora pueden andar en bicicleta, más rápido y no demasiado cansado «, dijo AKBP Aldy Sulaiman.

No solo las bicicletas, el jefe de policía también dio bolsas escolares que contienen nuevos uniformes, libros y papelería. Al abrir el regalo, los rostros de Syamsul y Aidil brillaban, ocasionalmente se miraban mientras sonrían tímidamente.

«Debido a que entendemos juntos, los niños son la generación dorada de la nación. Por lo tanto, debemos prestar atención para que puedan crecer bien, la escuela con entusiasmo y tener la motivación para lograr sus objetivos», dijo el jefe de policía.

Se produjo un momento conmovedor cuando el jefe de policía preguntó sobre los ideales de los dos niños. Inocentemente, Syamsul y Aidil respondieron que querían convertirse en policía. Sin dudarlo, Aldy también invitó a los dos a sentarse en la silla de su oficina.

«El objetivo es uno, para motivar para que puedan ser diligentes en el aprendizaje. Para que sus objetivos, que sean a Dios, se puedan lograr», dijo con una sonrisa.

Sin detenerse allí, el jefe de policía también dio una colección de su helicóptero policial favorito. Parecía querer asegurarse de que estos niños no solo regresaron con premios, sino también con un nuevo entusiasmo por soñar más.

Al regresar a casa, Syamsul y Aidil no solo llevan bicicletas y suministros escolares, sino que también regresaron con comida, arroz y efectivo.

Incluso fueron entregados directamente por la estación de policía de Gowa (Patwal), una experiencia que nunca antes habían imaginado.

Para las familias simples que dependen diariamente de pequeños ingresos como comerciante de verduras en el mercado, la atención de un jefe de policía ciertamente no es algo trivial. Las lágrimas de sus padres se rompieron, llenas de gratitud y alivio.

Este evento no se trata solo de regalos de bicicletas o uniformes escolares. La historia de dos coleccionistas de pasteles se ha convertido en un recordatorio para muchas personas que detrás de la emoción de la celebración de la independencia, todavía hay niños que luchan en las limitaciones.

La pequeña mano del niño que estaba ocupado recogiendo el resto de la comida ahora se reemplaza por un nuevo volante para bicicletas. La sonrisa de vergüenza que alguna vez fue grabada por las cámaras de los residentes ahora se reemplaza por la risa, al menos por hoy, pueden sentir el significado de la felicidad simple.

«Alhamdulillah, hemos mantenido nuestra promesa. Con suerte, lo que se da puede ser útil, ser alentado y hacerlos más ansiosos por mirar el futuro», concluyó el jefe de policía de Gowa.

La historia de Syamsul y Aidil es un retrato real de que la pequeña atención puede traer grandes cambios. En medio del ajetreo y el bullicio de la celebración de la independencia, han dado valiosas lecciones: Merdeka no es solo una cuestión de ceremonias, sino que también asegura que ningún niño tenga que luchar para comer y soñar.

Antes de salir de la habitación, el jefe de policía de Gowa también pidió a los padres del niño que se les pidiera que no dude con él si era necesario.

«Por favor venga a la estación de policía de Gowa si es necesario, esta estación de policía es su casa, casa de la gente y no dude si necesita algo para mí», dijo