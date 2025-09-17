Dos mujeres naxalitas asesinadas en el encuentro policial en Gadchiroli







Dos mujeres maoístas fueron asesinadas en un encuentro con la policía en Gadchiroli El Distrito de Maharashtra, informó la agencia de noticias ANI, citando a la policía el miércoles.

La policía declaró que recibieron información de que algunos miembros de Gatta Los estaban acampando en el bosque cerca de la aldea de Modaske bajo la estación de policía Gatta Jambhiya en Etapalli Taluka.

«Se lanzó una operación bajo Addnl SP Aheri Satya Sai Karthik, junto con 5 unidades C60, desde Aheri. Neelotpal, Superintendente de Policía, Gadchiroli.

La búsqueda de la jungla resultó en la recuperación de dos cuerpos maoístas femeninos, junto con un rifle AK-47 automático, una pistola sofisticada, municiones vivos, una gran cantidad de literatura y pertenencias, informó ANI.

Otras operaciones continúan en el área.

A principios de septiembre, dos naxalitas, cada uno con una recompensa de Rs 8 lakh, fueron asesinados en un encuentro con fuerzas de seguridad en el distrito de Bijapur de Chhattisgarh el viernes por la mañana, dijo la policía.

Según los funcionarios, actuando sobre aportes de inteligencia creíbles sobre la presencia de Maoístas En la región suroeste de Bijapur, un equipo de la Guardia de la Reserva de Distrito (DRG) lanzó una operación de búsqueda. La operación condujo a un intercambio de incendio en la mañana del 12 de septiembre, durante el cual dos maoístas fueron asesinados.

El personal de seguridad recuperó un rifle 303 junto con una revista y cuatro rondas en vivo, un arma de 12 oraciones con cuatro rondas en vivo, materiales explosivos y otros artículos pertenecientes a la organización maoísta prohibida del sitio de encuentro. Otros elementos recuperados del sitio incluyen: batería, cable de códice, conjunto de escáner y literatura maoísta, junto con otro material maoísta.

Tres celebrados mientras los aldeanos atacan a los policías en el distrito de Maharashtra de Palghar

Tres personas fueron arrestadas después de los aldeanos en Maharashtra Palghar El distrito supuestamente bloqueó vehículos vinculados a un proyecto de energía y atacó a los oficiales de policía que intentaron intervenir, dijo un funcionario el miércoles.

El incidente tuvo lugar el martes por la noche en el pueblo de Kurje, ubicado en Vikramgad Taluka.

Según los funcionarios, la confrontación comenzó cuando los residentes locales, que se oponían al proyecto de energía, impidieron que los vehículos relacionados con el proyecto ingresen al área.

Después de ser alertado, un equipo de policías del Vikramagad policía La estación llegó al pueblo e intentó pacificar a los aldeanos. Sin embargo, los residentes se negaron a permitir que los vehículos continúen, dijo el funcionario.

Durante este tiempo, 15-20 aldeanos supuestamente atacaron al equipo de policía, hiriendo a algunos de los policías, dijo el funcionario.

Se ha registrado un caso y se han arrestado a tres personas, dijo el funcionario, y agregó que se están haciendo esfuerzos para localizar a otros acusados ​​en el caso.

