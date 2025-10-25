Dos muertos y varios heridos de gravedad en un tiroteo en una fiesta en Carolina del Norte







Un tiroteo en una gran fiesta de fin de semana en el sureste de Carolina del Norte mató a dos personas y se encontraba en estado crítico. herido varios más, dijo un sheriff el sábado.

La oficina del sheriff del condado de Robeson, Burnis Wilkins, dijo en un comunicado de prensa que 13 personas recibieron disparos.

Dijo el sábado por la mañana que investigadores de homicidios y otras personas estaban en el lugar de la fiesta en una zona rural en las afueras de Maxton, que está a unos 150 kilómetros al suroeste de Raleigh, cerca de la frontera con Carolina del Sur.

«No existe ninguna amenaza actual para la comunidad ya que parece haber sido un incidente aislado», dice el comunicado.

Más de 150 personas huyeron del lugar antes de que llegaran los agentes del orden, dijo la oficina de Wilkins, mientras pedía que cualquier persona con información sobre lo sucedido o que estuviera en el lugar se pusiera en contacto con el sheriff. investigadores.

El sábado no se publicó de inmediato más información sobre el tiroteo, incluidos los nombres de los que murieron o resultaron heridos. No se habían anunciado arrestos.

