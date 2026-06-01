Dos muertos y 17 heridos tras choque y vuelco de minibús en autopista en MP

Al menos dos personas murieron y otras 17 resultaron heridas después de que un minibús volcara sobre una motocicleta en el distrito Khargone de Madhya Pradesh el lunes por la mañana, dijo la policía, informó el PTI.

Entre los fallecidos se encontraban una mujer y su hija de 16 años, añadió.

El accidente tuvo lugar en la carretera Khandwa-Baroda. Carretera Nacional cerca de la aldea de Magariya, bajo la jurisdicción de la comisaría de policía de Jaitapur, a unos 11 kilómetros de la sede del distrito.

Según la policía, el conductor del minibús perdió el control del vehículo mientras intentaba esquivar a un coche que se aproximaba. Luego, el vehículo volcó sobre una motocicleta que circulaba por la carretera, informó la agencia de noticias.

Las víctimas, identificadas como Monu (40) y su hija Anita (16), iban de pasajero en la moto y fallecieron en el lugar.

El marido de la mujer, que conducía el vehículo de dos ruedas, sufrió lesiones en el accidente.

Tres críticos entre los 17 heridos

En total, 17 pasajeros que viajaban en el minibús resultaron heridos y fueron trasladados al hospital regional para recibir tratamiento.

Según el PTI, funcionarios del hospital dijeron que tres de los heridos están recibiendo tratamiento en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), mientras que las víctimas restantes están siendo tratadas por diversas lesiones.

Los pasajeros viajaban a una función familiar.

Uno de los pasajeros heridos, Vijay Bichhaniya, dijo que los ocupantes del minibús viajaban a Piplod, en el distrito de Khandwa, para asistir a una ceremonia de compromiso, según el PTI.

Afirmó que el El conductor perdió el control al intentar esquivar un vehículo. acercándose en sentido contrario, provocando que el minibús volcara.

Sonda en marcha

La policía envió los cuerpos de los fallecidos para una autopsia y abrió una investigación sobre las circunstancias que rodearon el accidente.

Las autoridades están examinando la causa exacta del accidente y si hubo alguna negligencia, informó la agencia de noticias.

Dos muertos al estrellarse un todoterreno contra un puesto de verduras en Bombay

En otro incidente, el mes pasado, una vendedora de verduras y un niño murieron después de que un hombre de 74 años supuestamente perdió el control de su Kia Seltos y se estrelló contra un puesto callejero en Mulund, Mumbai, el mes pasado.

El accidente tuvo lugar en ACC Road en Tambe Nagar cuando el conductor anciano conducía el SUV fuera de una sociedad residencial.

Según la policía, el vehículo giró repentinamente hacia un puesto de verduras frente a la puerta de la sociedad, atropellando a las personas que se encontraban cerca.

Una de las víctimas, identificada como Jyoti Shah, sufrió heridas graves y fue trasladada de urgencia a un hospital, donde fue declarada muerta. Otra mujer que estaba parada cerca del puesto llevaba a un niño en brazos cuando la camioneta embistió. El niño cayó durante el impacto y sufrió una grave lesión en la cabeza.

Conductor detenido; sonda en marcha

El subcomisionado de policía, Abhaysingh Deshmukh (Zona VII), dijo que se ha registrado un caso y se está llevando a cabo una investigación.

Según la investigación preliminar, la policía sospecha que conductor perdió el control al sacar el vehículo del local de la sociedad, lo que provocó el incidente.

«El acusado trasladó inmediatamente a la mujer herida a un hospital después del accidente. Posteriormente fue detenido y se están llevando a cabo nuevas acciones legales», dijo la DCP.

(con entradas PTI)





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