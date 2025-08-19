Dos muertos, tres heridos en disparos en el sur de West Virginia







Un tiroteo en el sur Virginia Occidental El lunes, dejó a dos personas muertas, incluida un presunto pistolero, junto con otros tres heridos, dijo la policía.

El sheriff del condado de Fayette, Jess McMullen, dijo que el tiroteo ocurrió en Mount Carbon. La policía encontró al presunto hombre armado muerto dentro de su residencia de una aparente herida de bala autoinfligida, mientras que otra persona fue encontrada muerta en una cochera vecina.

Otras tres personas tenían heridas de bala menor y recibían atención médica, dijo McMullen a los medios de comunicación. Las identidades de los muertos no fueron liberadas de inmediato.

Más tarde se levantó un aviso para que los residentes permanecieran en interiores. Detalles adicionales sobre el tiroteo estaban disponibles. A mensaje telefónico Se fue con el departamento del sheriff no regresó inmediatamente el lunes por la noche.

