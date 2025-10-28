Dos muertos en Jaipur después de que un autobús se incendiara debido a un contacto con un cable eléctrico







Un autobús privado se incendió tras entrar en contacto con un cable que colgaba en el Área de Manoharpur el martes, dejando dos muertos y 10 heridos.

El autobús transportaba a más de 50 trabajadores.

El superintendente adicional de policía, Tejpal Singh, dijo que el autobús transportaba trabajadores de Pilibhit, en Uttar Pradesh, a un horno de ladrillos en Manoharpur.

Dijo que los artículos domésticos, incluidas bicicletas, que se encontraban en la parte superior del autobús tocaron la línea de alta tensión cuando el autobús pasaba por una carretera interna «kaccha» cerca de una aldea en Manoharpur. Después de tocar el cable vivo, el autobús se incendió.

En el autobús también se guardaban algunas bombonas de gas.

El recaudador del distrito Jitendra Soni dijo que dos de los cilindros de gas se incendiaron en el incidente.

Algunos de los trabajadores lograron saltar del autobús.

Posteriormente se apagó el fuego y los heridos fueron trasladados de urgencia a un hospital gubernamental en Shahpura, desde allí seis fueron remitidos al hospital SMS en Jaipur con quemaduras, mientras que algunos recibieron tratamiento primario en Shahpura.

El ministro jefe Bhajan Lal Sharma lamentó la pérdida de vidas.

«El accidente de autobús en Manoharpur que provocó la pérdida de vidas es profundamente triste. Se ha ordenado a las autoridades interesadas que garanticen un tratamiento adecuado a los heridos», dijo.

El viceministro principal y ministro de Transporte, Prem Chand Bairwa, dijo que se iniciará una investigación sobre el incidente.

Ex primer ministro Ashok Gehlot También expresó su pesar por la pérdida de vidas.

Esta historia proviene de un feed sindicado de terceros, agencias. Mid-day no acepta ninguna responsabilidad por la confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-day Management/mid-day.com se reserva el derecho exclusivo de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo.





Fuente