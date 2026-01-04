Dos muertos al desplomarse una roca en una cantera de piedra no autorizada en Dhenkanal de Odisha







Al menos dos personas murieron al desplomarse rocas en una cantera de piedra no autorizada en Odisha Distrito de Dhenkanal, dijeron funcionarios el domingo, informó la agencia de noticias PTI.

El incidente tuvo lugar el sábado por la noche cuando algunos trabajadores se dedicaban a perforar y explorar piedra de la cantera ubicada cerca de la aldea de Gopalpur, bajo los límites de la comisaría de policía de Motanga en el distrito, dijeron.

Los equipos de rescate se apresuraron a localizar

La causa exacta del incidente aún no está clara. Equipos del servicio de bomberos local, Odisha Disaster Rapid Action Force (ODRAF), junto con escuadrón de perros estaban involucrados en operaciones de rescate, dijo un oficial, informó PTI.

El recolector de Dhenkanal Ashish Ishwar Patil y el SP Abhinav Sonkar llegaron al lugar para supervisar la operación de rescate, informó PTI.

Víctimas identificadas como trabajadores migrantes

«Según la información disponible, sólo había dos personas allí y se recuperaron dos cadáveres. Una persona pertenecía a balasor distrito, mientras que otro fallecido era del distrito de Keonjhar o Mayurbhanj. Sus identidades aún no han sido establecidas», dijo Patil a los periodistas.

El arrendamiento de la cantera y el permiso de voladura habían expirado

El permiso de voladura en la cantera de piedra expiró en septiembre, mientras que su período de arrendamiento finalizó en diciembre de 2025, dijo.

«Vamos a emprender acciones legales contra el titular del contrato de arrendamiento de la mina, ya que las voladuras y la extracción continuaron en la cantera después de la expiración del período de arrendamiento», dijo Patil, informó PTI.

El recaudador dijo que las campañas de aplicación de la ley contra minería ilegal en el distrito se reforzará en los próximos días.

La cantera de piedra quedó sellada tras el incidente. El local Tahsildar Manoj Majhi dijo que se desplegará personal policial en la cantera para que nadie pueda ingresar al área, informó PTI.

Naveen Patnaik expresa su pesar y busca una investigación

Mientras tanto, el líder de la oposición Naveen Patnaiken una publicación en X dijo: «Me entristece profundamente saber que los trabajadores perdieron la vida debido a un desprendimiento de rocas después de una explosión en una cantera de piedra en Dhenkanal. En este momento doloroso, transmito mi más sentido pésame a los miembros de la familia, junto con oraciones por la paz eterna de las almas de los difuntos.

«Que se lleven a cabo investigaciones apropiadas sobre las circunstancias bajo las cuales ocurrió este incidente y el estado de las medidas de seguridad de los trabajadores, y que el gobierno dirija su atención hacia la aceleración inmediata de las operaciones de rescate».





