Dos muertos, 17 heridos después de que un hombre armado abre fuego en la escuela en EE. UU.







Un pistolero abrió fuego con un rifle a través de las ventanas de una iglesia católica y golpeó a un grupo de niños que celebraron misa durante la primera semana de clases, matando a dos e hiriendo a 17 en un acto de violencia de la violencia de la violencia. policía Jefe llamado `Absolutamente incomprensible».

El jefe de policía de Minneapolis, Brian O`hara, dijo que el tirador ‘armado con una abundancia, escopeta y pistola’ se acercó al costado de la iglesia y disparó a través de las ventanas hacia los niños sentados en los bancos durante la misa en la Escuela Católica Annunciación.

O`hara dijo que el sospechoso de disparos está muerto y tiene poco más de 20 años y no tiene un historial criminal conocido extenso. Los funcionarios están investigando su motivo.

«Este fue un acto deliberado de violencia contra niños inocentes y otras personas que adoran. La crueldad y la cobardía de disparar a una iglesia llena de niños es absolutamente incomprensible», dijo el jefe de policía, quien señaló que se colocó un tablón de madera para barricarse a algunas de las puertas laterales.

Los niños que murieron tenían 8 y 10 años, dijo.

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, calificó la violencia « horrible ‘en una publicación en las redes sociales.

Minnesota de niños, un trauma pediátrico hospitalDicho en un comunicado, cinco niños fueron ingresados ​​para su atención. Hennepin Healthcare, que tiene el departamento de emergencias más grande de Minnesota, dijo que también estaba cuidando a los pacientes del tiroteo.

Bill Bienemann, que vive a un par de cuadras de distancia y durante mucho tiempo asistió a la misa en la Iglesia Anunciación, dijo que escuchó docenas de disparos, tal vez hasta 50, durante cuatro minutos.

«Me sorprendió. Dije, no hay forma de que haya sido disparos», dijo, y agregó «había mucho de eso. Fue esporádico «.

La hija de Bienemann, Alexandra, dijo que asistió a la escuela desde el jardín de infantes hasta el octavo grado, terminando en 2014. Después de que se enteró del tiroteo, dijo que estaba temblando y llorando, y su jefe le dijo que se tomara el día libre.

«Me rompe el corazón, me enferma el estómago, sabiendo que hay personas que conozco que están heridas o tal vez incluso matadas», dijo Alexandra Bienemann.

«No me hace sentir seguro en esta comunidad en la que he estado durante tanto tiempo».

La escuela fue evacuada, y las familias de los estudiantes más tarde fueron dirigidas a una ‘zona de reunificación’ en la escuela. Afuera, en medio de una fuerte presencia de aplicación de la ley uniformada, eran niños uniformados con sus camisas o vestidos de color verde oscuro. Muchos salían de la escuela con adultos, dando abrazos persistentes y limpiando las lágrimas.

Los agentes y agentes de la ley local, estatal, del condado y federal convergieron en el área, un frondoso vecindario residencial y comercial a unos 8 kilómetros al sur del centro de Minneapolis. Sobre la verdad social, presidente Donald Trump Dijo que le informaron sobre el ‘tiroteo trágico’ y que la Casa Blanca continuaría monitoreándolo.

Datado de 1923, la escuela previa al infancia a la octava escuela tenía una misa de toda la escuela programada a las 8:15 a.m. del miércoles por la mañana, según su sitio web.

El lunes fue el primer día de escuela. Las recientes publicaciones en las redes sociales de la escuela muestran a los niños que sonrían en un evento de regreso a la escuela, manteniendo proyectos de arte de verano, jugando juntos y disfrutando de Ice Pops.

En una reunión de funcionarios demócratas en otras partes de Minneapolis, el presidente del Comité Nacional Demócrata, Ken Martin, señaló el tiroteo y la «cantidad desconocida de víctimas».

El disparo fue el último de una serie de tiroteos fatales en la ciudad en menos de 24 horas. Una persona fue asesinada y otras seis resultaron heridas en un tiroteo el martes por la tarde afuera de un máximo escuela en Minneapolis. Horas después, dos personas murieron en otros dos tiroteos en la ciudad.

El tiroteo en la escuela del miércoles también siguió una serie de llamadas de engaño sobre supuestos tiroteos en al menos una docena de campus universitarios de los Estados Unidos. Las advertencias falsas, a veces con sonidos de disparos en el fondo, llevaron a las universidades a emitir textos para ‘correr, esconder, luchar’ y asustarse a los estudiantes en todo el país a medida que comienza el año escolar.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo





Fuente