Dos muertos, 12 heridos después de colapsar en Indore







Dos personas perdieron la vida y otras doce sufrieron heridas después de un Edificio colapsado Detrás de Premsukh Talkies en Jawahar Marg en Indore el lunes por la noche, dijeron las autoridades. Según los oficiales de policía, el incidente tuvo lugar alrededor de las 9 pm en el área de Daulat Ganj, donde un edificio de tres pisos, incluido un sótano, cedió repentinamente los informes iniciales sugirieron que 13 personas estaban atrapadas bajo los escombros.

El coleccionista de distrito Shivam Verma, quien llegó al sitio poco después del incidente, confirmó que 14 personas fueron rescatadas, incluido un niño que luego fue retirado de manera segura. «Se sospechaba que 13 personas fueron enterradas en el colapso. Pero otro niño ha sido rescatado y ha sido llevado al hospital. Está a salvo. Por lo tanto, 14 personas han sido rescatadas … de esto, dos personas han muerto …»

«Una mujer está gravemente herida en la pierna. Los once restantes están en condiciones estables», agregó Verma. Las operaciones de rescate fueron llevadas a cabo por equipos conjuntos de la corporación municipal, policía, administración del distrito, la Fuerza de Respuesta a Emergencias de Desastres del Estado (SDERF) y Defensa civilcon asistencia de residentes locales. Se desplegó maquinaria pesada, incluidas excavadoras y JCBS, para despejar los escombros.

Entre los fallecidos había un hombre identificado como Faheem y una mujer de 20 años llamada Alifa. Según los funcionarios, la estructura era débil y se había construido sin vigas y columnas adecuadas. Se cree que la acumulación continua del agua alrededor del edificio causó el colapso.

El comisionado de policía Santosh Kumar Singh, el coleccionista de distrito Shivam Verma, y Comisionado municipal Harshika Singh permaneció en el sitio durante la noche para supervisar los esfuerzos de rescate. Anteriormente, al menos diez personas, incluidos dos niños y ocho adultos, resultaron heridos después de que una casa de dos pisos se derrumbó detrás de Premsukh Talkies en Jawahar Marg en Indore.

El Comisionado de Policía Santosh Kumar Singh dijo que el edificio tenía tiendas comerciales en la planta baja y en cuartos residenciales arriba. «Es un edificio de dos pisos. Las tiendas están ubicadas debajo de él, y por encima parece ser un área residencial. Aproximadamente el 40-45% del edificio se ha derrumbado. Algunas personas están enterradas bajo los escombros, de los cuales 10 han sido trasladados al hospital. Se pueden enterrar más personas. La operación de búsqueda está en curso», dijo.

Coleccionista de Indore Shivam Verma, quien supervisa la operación de rescate, dijo: «El personal médico está supervisando la operación de rescate en curso después del colapso. Se informa que la casa tiene aproximadamente ocho años y estamos recopilando más información sobre esto. Pero en este momento, nuestra prioridad es rescatar a todos y proporcionarles un tratamiento adecuado», dijo el coleccionista.

