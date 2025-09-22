Dos mejores maoístas con generosidad de Rs 80 lakh asesinados en el encuentro de Chhattisgarh







Dos top maoísta Los líderes, cada uno con una generosidad de Rs 40 lakh, fueron asesinados en un tiroteo con fuerzas de seguridad en el distrito de Narayanpur de Chhattisgarh el lunes, dijeron oficiales de policía, informaron el PTI.

El ministro del Interior de la Unión, Amit Shah, elogió la operación como una «gran victoria» y reiteró la postura del gobierno de eliminar por completo el naxalismo en marzo de 2026.

En un puesto sobre X, el ministro del Interior de la Unión, Amit Shah, dijo: «Hoy, nuestras fuerzas de seguridad han logrado otra victoria importante contra los naxalitas. En la región de Abujhmad de Narayanpur a lo largo de la frontera de Maharashtra -Chhattisgarh, nuestras fuerzas eliminaron a dos miembros del comité central – Katta Ramchandra Reddy y Kadri Satyanarayan».

Amit Shah ha dicho en varias ocasiones que el naxalismo será erradicado del país antes del 31 de marzo del próximo año.

Los fallecidos fueron identificados como Raju Dada (también conocido como Katta Ramachandra Reddy, de 63 años) y Kosa Dada (también conocido como Kadari Satyanarayana Reddy, de 67 años), según el PTI.

Ambos eran miembros del Comité Central del Partido Comunista prohibido de la India (Maoist) y habían estado activos en las operaciones de insurgencia durante más de tres décadas.

El encuentro ocurrió en los bosques de Abhujmaad, cerca de la Maharashtra Border, cuando se lanzó una operación de búsqueda después de entradas de inteligencia sobre el movimiento de cuadros maoístas de alto rango.

Después de horas de disparos intermitentes, los cuerpos de los dos hombres fueron recuperados junto con un rifle AK-47, rifle INSAS, lanzagranadas de barril, explosivos, literatura maoísta y otros elementos.

Ambos hombres provenían de Karimnagar en Telangana y eran agentes de mucho tiempo del Comité Zonal Especial Dandakaranya, que controla las actividades maoístas en la región de Bastar. Estuvieron involucrados en varios ataques mortales contra civiles y fuerzas de seguridad.

El inspector general de policía, Sundarraj P, dijo que el éxito refleja la presión continua sobre el grupo prohibido e instó a los maoístas restantes a rendirse y reintegrarse a la sociedad, aprovechando la política de rehabilitación del gobierno.

Con esta última operación, un total de 249 naxalitas han sido asesinados en Chhattisgarh este año, con 220 de ellos en la División Bastar.

El 11 de septiembre, diez naxalitas, incluido un miembro del Comité Central (CCM) del módem de IPC (maoísta) prohibido, fueron asesinados en un encontrar en el distrito de GariaBand del estado.

(con entradas PTI)





Fuente