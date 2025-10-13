`Dos más arrestados en el caso de violación en grupo en Durgapur; Los cinco acusados ​​bajo custodia.







El lunes se realizaron dos arrestos más en relación con la presunta violación en grupo de una estudiante de medicina de 23 años en DurgapurBengala Occidental, lo que eleva a cinco el número total de acusados ​​bajo custodia, dijo la policía.

El subcomisionado de policía (DCP), Abhisekh Gupta, del comisionado de policía de Asansol-Durgapur, dijo a PTI: «Se han realizado dos arrestos más. Con estos, los cinco acusados ​​han sido detenidos según la denuncia presentada por el sobreviviente».

Un estudiante de segundo año de una facultad de medicina privada en Durgapur, originario de jaleswar en el distrito Balasore de Odisha, supuestamente fue atacado la noche del 10 de octubre mientras cenaba fuera del campus con un amigo.

Según fuentes policiales, la estudiante inicialmente presentó una breve declaración escrita a la universidad, diciendo que ella y su amiga fueron repentinamente rodeadas por un grupo de hombres que la agredieron. La declaración fue enviada a la policía, tras lo cual se presentó un primer informe de información (FIR) y se inició una investigación.

Según los informes, el incidente ocurrió entre las 20.00 y las 20.45 horas.

Los investigadores dijeron que inicialmente tres hombres rodearon a la estudiante y le arrebataron su teléfono cuando intentó pedir ayuda. Más tarde se les unieron dos hombres más y los cinco supuestamente la violaron, informó PTI.

Policía Agregó que el acusado también le ofreció 5.000 rupias para que se fuera tranquilamente.

El amigo de la superviviente, que estaba con ella, se encuentra actualmente detenido para ser interrogado, ya que su conducta esa noche ha levantado sospechas.

Según el padre del estudiante, huyó de la escena cuando comenzó el asalto y la policía está examinando por qué no alertó a otros ni buscó ayuda en la universidad.

Los tres acusados ​​arrestados anteriormente fueron puestos bajo custodia policial durante 10 días por el Tribunal Subdivisional de Durgapur el domingo. Se están realizando búsquedas de cualquier otra persona que pueda haber estado involucrada o que tenga conocimiento del crimen, informó PTI.

La ministra principal de Bengala Occidental, Mamata Banerjee, quien también ocupa la cartera de Interior, prometió acciones estrictas en el caso y dijo: “Ninguno de los acusados ​​se salvará”.

También cuestionó las disposiciones de seguridad en las facultades de medicina privadas.

La presidenta de la Comisión Estatal de Mujeres de Odisha, Sovana Mohanty, partió hacia Bengala Occidental para reunirse con la estudiante, sus padres y la policía local. Una delegación del gobierno de Odisha visitó Durgapur el domingo, pero supuestamente no se le permitió reunirse con el sobreviviente en el hospital.

El estudiante de medicina actualmente se encuentra en tratamiento y permanece en observación.

