Dos ladrones con armas de fuego golpearon piedras y fueron golpeados por una multitud después de abrir tiros en Tambora

Jacarta – Habitante cinco puentes, tamboraYakarta occidental, causó revuelo por las acciones de dos ladrón con un arma que actuó mal la noche del jueves 23 de octubre de 2025.

Lea también: Ladrón viral salpica el río en Jagakarsa, ¡resulta que este es el hecho!



En lugar de huir después de ser detenidos a punta de pistola, los dos fueron golpeados por la turba hasta que quedaron negros y azules después de soltarlos. disparo en medio de una multitud. Este incidente también se volvió viral en las redes sociales.

Uno de ellos fue publicado en la cuenta de Instagram @warga.jakbar. La publicación indica que el incidente ocurrió ayer jueves 23 de octubre de 2025.

Lea también: El Gallo Rojo destruye zonas residenciales en Penjaringan, 5 residentes resultan heridos y 138 personas desplazadas



«Dos personas sospechosas de ser ladrones fueron atrapadas por la multitud, según informes, los perpetradores portaban armas», cita el relato el viernes 24 de octubre de 2025.

El jefe de policía de Tambora, el comisionado de policía Muhammad Kukuh Islami, confirmó el incidente. Dijo que los dos perpetradores se reunieron portando armas de fuego caseras y luego sembraron el terror en las calles.

Lea también: 47 organizaciones de masas en el norte de Yakarta se reunieron hoy después de saquear las casas de Sri Mulyani y Ahmad Sahroni, resulta que…



«Es cierto, la información era que dos personas eran sospechosas de ser ladrones. Llevaban armas de fuego caseras y habían disparado en la parte superior», dijo Kukuh.

El ambiente esa noche se volvió tenso después de que el sonido de los disparos rompió el silencio. Las balas disparadas al aire incluso rebotaron y alcanzaron a los residentes alrededor del lugar.

«La víctima fue alcanzada por una bala reflejada, pero se encuentra en buenas condiciones y aún está consciente», dijo Kukuh.

No mucho después, los residentes que estaban furiosos por las acciones imprudentes del perpetrador inmediatamente los rodearon y golpearon a los dos. Los dos atracadores cayeron con graves heridas en el cuerpo.

«No podemos pedir información todavía porque ambos se encuentran todavía en estado crítico. Actualmente siguen siendo tratados en el hospital», dijo Kukuh.

En el lugar del hecho, la policía incautó el arma de fuego de fabricación casera utilizada por el autor del hecho. El arma se está utilizando ahora como prueba para investigar los orígenes y la red detrás de esta acción.

«Sí, hemos conseguido el rifle casero», dijo Kukuh.