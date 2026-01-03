Dos jugadores fundamentales en ataque y defensa

De cara a la temporada baja, el Jets de Nueva York están en una posición única para renovar su plantilla e inyectar algo de talento en un grupo que lo necesita.

De acuerdo a maratón de tanques, los Jets lideran la liga en capital de giro total, con una puntuación de 1.345,8, que es una calificación acumulativa basada en el valor y el total del capital del draft de un equipo.

Armado con cuatro selecciones en las dos primeras rondas, el gerente general Darren Mougey y entrenador en jefe Aarón Glenn podrán dejar sus huellas dactilares en toda la plantilla y, con suerte, quitarse el mal sabor de boca de todos por esta lamentable temporada.

La plantilla, evidente para 2025, tiene varios huecos en ambos lados del balón, y lo mejor que pueden hacer los jefes de Nueva York es encontrar jugadores de verdadero impacto que marquen una diferencia inmediata en la Semana 1.

En el último borrador simulado de A to Z Sports, se proyecta que los Jets hagan precisamente eso.

El draft simulado hace que los Jets consigan un mariscal de campo de franquicia esperanzador

En lo que sería un brillante golpe de suerte para los New York Jets, el ganador del Trofeo Heisman fernando mendoza cae en sus vueltas en el puesto número 3 de la general,

El Asaltantes de Las Vegas decidir sobre Oregon dante moore No. 1 en general en el hipotético draft, lo que permitiría al mariscal de campo de la Universidad de Indiana trasladarse a Nueva York.

«Sé que los Jets han adquirido una tonelada de capital de draft para 2026 y 2027, pero este equipo fue horrible en la ofensiva en 2025. Es fácil decir que se puede esperar a una clase de QB que debería ser mejor en el papel en 2027, pero si los Jets pierden como lo hicieron este año en 2026, es posible que el régimen no esté presente». escribió Rob Gregson de A to Z Sports.

«El intelecto futbolístico de élite y los pases de precisión de Mendoza se sienten como una apuesta segura, incluso para los Jets».

Mendoza sería una selección de jonrones para los Jets, un equipo hambriento de éxito y juego consistente de mariscal de campo.

No hay garantía de que el hombre gatillo de los Hoosiers se convierta en el jugador de élite, pero es el mariscal de campo más preparado para ser profesional de la clase y sin duda proporcionaría a los Jets un mejor juego bajo el centro del que han obtenido de jugadores como Brady Cook.

Con la pieza más importante de su ofensiva resuelta en el número 3, ¿a qué jugador puede apuntar Nueva York con su segunda selección de la primera ronda?

Los Jets encuentran al mariscal de campo de la defensa en el puesto 18

Gracias a la Salsa Jardinera comerciar con el Potros de IndianápolisLos New York Jets utilizan la selección general número 18 para seleccionar al apoyador de Ohio State. Sonny estilos.

con veterano Quincy Williams listo para partir en la agencia libre, y Jaime Sherwood Con un rendimiento deficiente en su nuevo contrato, Nueva York necesita encontrar una fuerza en el medio de su defensa que pueda marcar la pauta con su juego.

«Con su primera selección en este simulacro, los Jets consiguieron a su mariscal de campo del futuro en Fernando Mendoza de Indiana. Entonces, con su segunda selección de primera ronda, creo que deberían usar la táctica del ‘mejor jugador disponible’, y para mí, eso apunta a un jugador». escribió Destin Adams de A to Z Sports.

«Si me preguntas, el LB Sonny Styles de Ohio State puede encajar en cualquier defensa y es uno de los mejores jugadores en esta próxima generación del draft. Sería una gran opción para un equipo de los Jets que necesita más talento premium».

Si bien algunos pueden señalar que la posición de apoyador es menos valiosa que otros, conseguir un jugador del calibre de Styles ciertamente mejoraría la terrible defensa de Nueva York.

Armados con dos jugadores que marcaron la diferencia en el Día 1 y que salieron de este hipotético draft, los Jets están preparados para dar los primeros pasos hacia el éxito de cara a 2026.