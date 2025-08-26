Dos jugadores de tenis indonesios cayeron en el campeonato de tenis del mundo masculino

VIVA – Dos representantes indonesios, Anthony Susanto y Tegar Abdi Satrio Wibowo, no han podido hablar mucho en la Serie V del Campeonato Mundial de Tenis de Amman que tuvo lugar en Nusa Dua, Bali. Ambos tuvieron que derrotar en el segundo partido de la fase grupal, martes 26 de agosto de 2025

Competir en el campo A, cara hardcore jugador de tenis Estados Unidos, Alexander Chang. Había liderado 2-0 al comienzo del primer set, Tegar finalmente cedió dos sets directos, 3-6 y 2-6.

El dominio de Chang se vio claramente desde la mitad del primer set. El jugador de tenis con la izquierda parecía agresivo y consistente, hasta que solo perdió dos juegos en el segundo set. Esta victoria también convirtió a Chang en la clasificación del Grupo B.

Para Tegar, esta es la segunda derrota consecutiva. Anteriormente, el tenista de Kediri, East Java, también fue conquistado por otro representante de los Estados Unidos, Stefan Manichella.

«El juego del oponente es mucho mejor, tanto al atacar como a la defensa. La consistencia de varios ataques hace que la estrategia desacelere el ritmo del juego para no ir de acuerdo al plan», dijo.

Aunque los resultados no son óptimos, el Tegar está decidido a aumentar. Todavía tiene los dos partidos restantes en el Grupo A contra Alex Kllarov y Rodion Malmygin de Rusia.

Anthony Susanto experimentó un destino similar. Compitiendo en el campo F, el jugador de tenis rojo y blanco perdió ante otro representante de los Estados Unidos, Luca Liu.

Anthony en realidad tiene buena capital. En la reunión anterior en UTR PTT en julio pasado, derrotó con éxito a Liu. Pero esta vez, su apariencia estaba lejos de las expectativas.

El primer set de Anthony cometió muchos errores para que 3-6 se dejaran atrás. En el segundo set, había aumentado y tenía 4-2 por delante.

Desafortunadamente, el error no forzado es nuevamente un problema. Liu pudo cambiar las cosas y cerrar el segundo set con un puntaje de 7-5.

Esta derrota hizo que Anthony ahora recolectara una victoria y una derrota, por lo que estuvo en el segundo lugar en el Grupo B. mientras Liu dirigió la clasificación con dos victorias.