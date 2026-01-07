Dos jóvenes jugadores de Persija son optimistas de que los Kemayoran Tigers aplastarán a Persib Bandung en GBLA

VIVA – persia Yakarta atraviesa actualmente un período que no es del todo ideal. En las últimas semanas, el equipo capitalino ha tenido que adaptarse al estado de la plantilla, muchas veces desequilibrado por diversos factores extratécnicos y físicos. Esta situación es un desafío en sí misma en medio de una apretada agenda competitiva.

Problemas físicos, acumulación de tarjetas, sanciones del Comité Disciplinario del PSSI (Komdis) e incluso lesiones hicieron cambiar la composición del equipo.

Según los informes, Fabio Calonego todavía sufre una sanción con tarjeta roja que empeoró con dos partidos más de Komdis. Jordi Amat y Emaxwell Souza también tuvieron que dar un paso al costado porque su estado físico no les permitía presentarse. Aparte de eso, Ryo Matsumura se encuentra actualmente cumpliendo condena por parte de Komdis, mientras que Gustavo Almeida aún se encuentra en proceso de recuperación de una lesión.

Sin embargo, estas limitaciones no son del todo un obstáculo. De hecho, Persija encontró nueva energía en sus propios jugadores jóvenes. En el partido contra Persijap del lunes 3 de enero de 2026, nacieron dos nombres de la academia Kemayoran Tigers, Arlyansyah Abdulmanan Y Aditya Warmanaparece como diferenciador.

Al estar entre jugadores experimentados, Arly y Aditya pudieron mostrar contribuciones concretas. Ambos marcaron goles que aseguraron la victoria de Persija con un marcador de 2-0.

El gol inicial nació del ingenio de Arly en el espacio de lectura. Se liberó del control antes de recibir un pase de Hanif Sjahbandi y convertirlo en gol. Aditya luego destacó su victoria con una valiente ejecución. Al ver que estaba desprotegido, calculó rápidamente la oportunidad e inmediatamente disparó desde fuera del área que se deslizó suavemente hacia la portería de Persijap.

Esta actuación es una inyección de confianza de cara al próximo reto. Persija está programado para enfrentar persib Bandung en el partido BRI Super League en el estadio Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), domingo 11 de enero de 2026, inicio a las 15.30 WIB.



Fuente: Antara

Aditya enfatizó su disposición si se confiaba en él para aparecer nuevamente. Es consciente de la calidad de los rivales a los que se enfrentará, pero cree que eso no reduce su determinación de aportar el máximo.

«Sabemos que Persib es un equipo bueno y fuerte, especialmente en la cima. Como jugador, si me dan minutos de juego, haré lo mejor que pueda para el equipo, sin importar quién sea el oponente», dijo Aditya, citado por Lama I-League el miércoles 7 de enero de 2026.