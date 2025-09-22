Dos jóvenes desaparecidos encontrados muertos en el Baluchistán de Pakistán







En un incidente horrible, dos jóvenes previamente desaparecidos fueron encontrados muertos en el distrito Awaran de Baluchistán, con fuentes locales que alegan la participación de las fuerzas de seguridad paquistaníes. Según el Baluchistán Post, las víctimas, identificadas como Faheem, hijo de Qasim, y Baqir Baloch, hijo de Allah Bakhsh, eran residentes de Cheedgi, Awaran, y pertenecían a la misma familia.

El informe establece que Faheem supuestamente fue secuestrado por las fuerzas armadas paquistaníes del bazar principal de Awaran el 11 de septiembre, mientras que Baqir fue sacado del área de Jhao un día después, el 12 de septiembre. El sábado, sus cuerpos fueron descubiertos cerca de Majid Pir Cross en Jhao, descartado por la carretera.

El incidente ha provocado indignación entre los activistas de los derechos humanos y los grupos nacionalistas de Baloch, que han acusado durante mucho tiempo. Fuerzas de seguridad de Pakistán de desapariciones forzadas y asesinatos extrajudiciales en Baluchistán. El Baluchistan Post destacó que tales incidentes han aumentado notablemente en los últimos meses, lo que plantea preocupaciones renovadas sobre las violaciones de los derechos humanos en curso en la región.

En un informe separado, el Baluchistan Post también reveló la reciente detención de un estudiante en Quetta y un pariente de un luchador del Ejército de Liberación de Baloch (BLA) en el distrito de Panjgur. Sher Zaman, hijo de Ghulam Qadir, supuestamente fue detenido por el personal de seguridad del Hostel de Sariab de la universidad en Quetta y se mudó a un lugar no revelado. Su familia y sus compañeros han pedido su liberación inmediata.

Mientras tanto, en el área de Panjgur, las fuerzas de seguridad informaron la casa del luchador BLA Gwahram Baloch, también conocido como Zagrain. Según el informe, los miembros de la familia fueron agredidos durante la operación, y el tío de Gwahram, Karim Jan, fue detenido.

A pesar de las negaciones consistentes de las autoridades paquistaníes, el Baluchistan Post y Múltiples derechos humanos Las organizaciones continúan documentando y condenando el creciente número de desapariciones forzadas, asesinatos extrajudiciales y castigos colectivos que supuestamente se dirigen a familiares de presuntos insurgentes en la provincia.

