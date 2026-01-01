Dos jóvenes arrestados portando armas de fuego caseras, un colega sigue prófugo

Jueves 1 de enero de 2026 – 07:08 WIB
Jacarta – La policía ha frustrado las acciones de presuntos delincuentes en el oeste de Yakarta. Dos juventud arrestado cuando lo sorprendieron llevando armas de fuego montajes y municiones en Jalan Panjang Raya, Kedoya, Kebon Jeruk. Uno de sus colegas sigue prófugo y en la lista de personas buscadas de la policía.
Este incidente ocurrió temprano en la mañana, alrededor de las 03.10 WIB, el domingo 28 de diciembre de 2025. El oficial de la Unidad 4 Turjawali, Ipda Fitroh Nurul Fahmi dirigió la patrulla y sospechaba de una motocicleta que conducía con tres pasajeros.
«Sospechamos del conductor, luego nos detuvimos para comprobarlo, pero el conductor se negó y aumentó la velocidad o se escapó», dijo Fitroh a los periodistas, citado el jueves 1 de enero de 2026.
Los oficiales inmediatamente lo persiguieron. Dos jóvenes fueron detenidos, mientras que una persona logró escapar y actualmente continúa siendo buscada.
«2 fueron capturados y 1 escapó, hasta el momento 1 escapó no ha sido encontrado», dijo.
Durante el registro, la policía encontró 1 arma de fuego casera, 5 cartuchos de munición punzocortante, así como varias llaves con la letra T que se sospechaba que se utilizaban para actos delictivos. Se sabe que los dos sospechosos provienen de East Lampung y ahora han sido detenidos en la policía de Kebon Jeruk para continuar con los procedimientos legales.
«Llevamos a cabo una búsqueda de los dos presuntos autores y encontramos pruebas, a saber, 1 persona pistola ensamblado junto con 5 cartuchos de munición punzante y varios tipos de llaves T», dijo Fitroh.
Este caso confirma que la policía de Yakarta Occidental sigue estando alerta para hacer frente a actos delictivos en medio de la noche, especialmente a los perpetradores que portan armas punzantes o de fuego.
Detenidos seis jóvenes sospechosos de querer luchar en el centro de Yakarta
Un total de seis jóvenes sospechosos de querer organizar una pelea en el área de Jalan Cilosari, Menteng, en las primeras horas del domingo 28 de diciembre de 2025, fueron arrestados por la Policía Metropolitana Central de Yakarta.
28 de diciembre de 2025