Dos jawans de Assam Rifles matados, tres heridos en una emboscada en Bishnupur de Manipur







Dos Rifles de Assam Los jawans fueron asesinados y al menos tres resultaron heridos cuando un grupo de hombres armados atacó un vehículo de la fuerza paramilitar en el distrito de Bishnupur de Manipur el viernes por la noche, dijeron las autoridades.

El incidente tuvo lugar en el área de Nambol Sabal Leikai del distrito alrededor de las 6 pm, dijeron. “Un grupo de hombres armados emboscó el vehículo en el que el personal de Assam Rifles estaba viajando hacia Distrito de Bishnupur de Imphal, reclamando la vida de un jawan e hiriendo a tres ”, dijo uno de los funcionarios. Los heridos han sido llevados a un hospital por la policía y los locales, dijo otro funcionario.

