Dos hombres regresan a casa después de ser abandonados en la calle de Kazajstán por agentes

Las víctimas alegaron que fueron atraídos con promesas de trabajo, pero luego fueron abandonadas en el extranjero.

Según el FIR presentado por la víctima Pramod Chauhan, residente de la aldea Ranipur, la estación de policía de Purandarapur, distrito de Maharajganj, Uttar Pradesh Había estado trabajando como masón. Dijo que había trabajado previamente en Arabia Saudita durante 18 años, donde conoció a Nizamuddin Akram Khan y desarrolló confianza en él.

Pramod dijo que contactó a Nizamuddin nuevamente cuando estaba buscando un trabajo en Rusia. Alegó que Nizamuddin le prometió empleo y, el 30 de junio, le entregó una carta de nombramiento de una compañía llamada Haka Moscú cerca de la frontera de Badarpur. Sin embargo, nunca mostró su oficina o hogar y solo mostró documentos al aire libre.

Pramod alegó que los agentes le dijeron que recibiría un trabajo visa para Rusia. En cambio, luego descubrió que le habían proporcionado solo una visa de turista.

«Engañados por sus garantías, yo y mi vecino Gautam Sahni pagamos un total de Rs 4,05,000 a través de UPI y Rs 50,000 en efectivo a estos agentes», dijo la víctima.

El monto supuestamente fue tomado por Nizamuddin y Premchand con diferentes pretextos.

Después del pago, los dos hombres fueron enviados a Kazajstán El 1 de julio, donde se quedaron unos días antes de ser llevados a Omsk, Rusia.

Según la queja, fueron abandonados en las calles sin comida ni dinero.

«Fuimos varados allí durante varios días sin ningún recurso, hambriento y sed.

Ambos hombres regresaron a la India el 17 de julio después de comprar boletos de avión con la ayuda de sus familias.

Después de la queja, la rama de delitos de la policía de Delhi registró un FIR bajo las secciones 318/61/3 (5) de BNS y comenzó a investigar el asunto.

