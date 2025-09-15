Dos hombres en una desesperada chaqueta de AC en Tambora Mall, admitidos a las necesidades de la vida

Yakarta, Viva – El robo único ocurrió en la región de Tambora, West Yakarta. Se determinan que dos hombres con las iniciales DM (30) y FM (24) roban el aire acondicionado del alias del aire acondicionado (C.A.) en un centro comercial/

Este caso fue revelado después de que la policía recibió un informe de pérdida. Unidad de Investigación Penal Policía del sector de Tambora AKP Sudrajat Djumantara dijo que el robo se llevó a cabo en dos veces diferentes, a saber, el 28 y 30 de agosto de 2025.

«El modo, los perpetradores ingresaron al estacionamiento del centro comercial, luego se llevaron la máquina de CA. Se tomaron dos unidades», dijo Sudajat el lunes por la noche. El 15 de septiembre de 2025 fue citado por Antara.

Como resultado de las acciones de los dos hombres, la víctima sufrió una pérdida de hasta RP. 14 millones. La policía se movió rápidamente y logró arrestar a DM y FM el miércoles 10 de septiembre de 2025 alrededor de las 18:30 WIB en el área de Tambora.

No OjolSolo toma prestada una chaqueta

En el examen, se revelaron un hechos sorprendentes. Se sabe que DM es un ex asistente de estacionamiento, y FM que no tiene un trabajo permanente, vende productos robados a un precio de Rp500 mil por unidad.

«Ambos admitieron que solo habían cometido robo dos veces. Tampoco eran un taxista de motocicleta en línea (OJOL), solo tomando prestada una chaqueta Ojol propiedad de la hermana de DM para engañar a los residentes», explicó Sdrajat.

Aunque no estaba en deuda, la policía aseguró que sus motivos principales eran la presión económica.

«Según los resultados del examen, hasta ahora ambos no han estado endeudados. Solo están presionados por las necesidades diarias», dijo Sudajat.

La policía también se aseguró de que los dos no estuvieran atrapados en el abuso de drogas.

«El examen de orina son medicamentos negativos. Por lo tanto, este caso se debe puramente a demandas económicas», dijo Sudajat.

Ahora, DM y FM deben languidecer en el recinto de la policía de Tambora para más procedimientos legales. Por sus acciones, ambos fueron acusados ​​en virtud del Artículo 363 del Código Penal con respecto al robo por ponderación, con una sentencia máxima de 7 años de prisión.