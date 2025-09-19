Dos hermanos escolares mueren cuando Harvester golpeó su motocicleta en Shahjahanpur



En un desafortunado incidente, dos hermanos adolescentes fueron asesinados el viernes después de ser aplastados por una cosechadora mientras se dirigían a la escuela en Uttar PradeshShahjahanpur, dijeron funcionarios de policía.

El incidente ocurrió cuando un estudiante de clase 11 de 17 años, y su hermana de 15 años, que estudiaba en la Clase 10, viajaba en una motocicleta a su escuela en la aldea de Mansurpur y una cosechadora que viene de detrás golpeó su vehículo, dijo a PTI Superintendente de Policía Rajesh Dwivedi.

Ambos hermanos cayeron al suelo y fueron atropellados por la máquina, lo que llevó a sus muertes en el acto, dijo el SP.

La policía ha enviado al fallecido para una autopsia, dijo el SP, y agregó que la cosechadora ha sido incautada y su conductor ha sido detenido.

