Dos hermanos en camino al hospital arrastrado por aguas de inundación en Punjab Village







Dos hermanos murieron por ahogo Después del ciclo en el que viajaban, cayó en un bache en una carretera sumergida y fue arrastrada por las corrientes de Chitti Bein, un afluente del río Sutlej, entre las aldeas Dugg y Jagpalpur aquí el sábado.

Los fallecidos fueron identificados como Sandeep Kumar alias Deepa (37) y su hermana menor Preeti (27), ambos residentes de Ucha Village.

Según la policía, Preeti estaba enfermo y Deepa la llevaba a la aldea de Ranipur en bicicleta para obtener sus medicamentos.

Cuando Deepa estaba en bicicleta a través de un camino sumergido a lo largo de Chitti Bein entre las aldeas de Dugg y Jagpalpur, tropezaron en un bache en el camino y cayeron en la corriente.

La policía, con la ayuda de los lugareños, los sacó y los llevó al Hospital Civil Phagwara, donde fueron declarados muertos.

Sukhdev Singh, subinspector asistente de Rawalpindi Station, quien es el oficial investigador en el caso, dijo que los cuerpos se mantuvieron en la morgue del hospital.

Chitti Bein y algunos campos y carreteras a lo largo de sus orillas han sido inundados durante los últimos días debido a fuertes lluvias.

