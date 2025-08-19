Dos hércules de la Fuerza Aérea de Indonesia nuevamente sumergieron 10.3 toneladas de asistencia humanitaria a Gaza

Yordania, viva -Tos aeronaves Super C-130J Hércules Soy Volando con la Fuerza Aérea del Reino Jordano nuevamente realizó la misión humanitaria de Garuda Merah Putih II para el pueblo palestino en GazaLunes 18 de agosto de 2025.

El jefe de la primera oficina de información del mariscal I de la Fuerza Aérea de Indonesia, dijo Nyoman Suadnyana, el segundo día de la misión, la Fuerza de Tarea Garuda Merah Putih II realizó una aerdrop de asistencia logística en la región de Gaza.

Un total de 10.3 toneladas de asistencia, que consisten en alimentos y necesidades básicas, se redujeron con éxito en 10 puntos dispersos por el área residencial de Gaza.



Dos la Fuerza Aérea de la Fuerza Aérea Super Hercules C-130J nuevamente cayeron asistencia a Gaza

«Por lo tanto, en dos días consecutivos, Indonesia ha canalizado un total de 28.1 toneladas Asistencia humanitariaequivalente a 136 Bundle, que está justo en el blanco en la región de Gaza «, dijo Marsma I Nyoman en un comunicado de prensa en Yakarta, martes 19 de agosto de 2025.

Marsma I Nyoman declaró que la misión de este airdrop no era solo una entrega logística, sino una manifestación concreta de la preocupación, la solidaridad y el compromiso del pueblo indonesio. «La presencia de la Fuerza Aérea en esta misión es un símbolo de que el Espíritu de Independencia no se detiene en los límites de su propio país, pero fluye que cruza para aquellos que lo necesitan en Palestina», dijo.

Según él, se dice que la implementación de la misión Garuda Merah Putih II refleja la preparación de la Fuerza Aérea AUU y la forma de profesionalismo principal de TNI para llevar a cabo operaciones de alto nivel de couns de alto riesgo.



Esta misión también está en línea con la prioridad de la Fuerza Aérea de Indonesia para apoyar la diplomacia de defensa y las operaciones humanitarias internacionales.

«Por invitación oficial del reino de Jordania, el TNI colaboró con socios internacionales en la distribución de asistencia a la gente de Gaza. La presencia de aeronaves de Super Hercules con rojo y blanco en el cielo de Jordania demuestra que el espíritu de Garuda Red and White siempre aire para la humanidad», dijo «, dijo.