Dos Golden Retrievers en secuela

Hay un nuevo brote de aire que se dirige a la cancha.

«Air Bud Returns,” the 2026 sequel to the beloved franchise about a basketball-playing dog, has cast two Golden Retrievers in the coveted canine role of Buddy. Charlie and Summer were chosen from more than 5,000 dogs from across the country that submitted for the role. The casting search for Air Bud whittled down the contestants to 30 finalists, then a top four, then Charlie and Summer, who “best embody Buddy’s athleticism, charm, and corazón.»

«La búsqueda del próximo brote de aire ha sido un viaje increíble», dijo Robert Vince, escritor y director de «Air Bud Returns». «No solo estábamos buscando perros bien entrenados: estábamos buscando esa chispa especial. Charlie y el verano tenían la presencia, la personalidad, y sí, las habilidades de baloncesto para hacer que el público creyera en Buddy de nuevo. Llevan la magia que hizo que el original fuera tan inolvidable».

Charlie, de Ohio, y Summer, de San Diego, trabajará con entrenadores de animales profesionales antes de hacer su debut en la pantalla grande en «Air Bud Returns», lanzando en el otoño 2026 por Cinebse. La filmación comenzará el 1 de octubre en Vancouver.

La logline de la película dice: «En ‘Air Bud Returns,’ Jacob, de 12 años, siempre ha soñado con ser un jugador de baloncesto estrella. Después del fallecimiento de su padre, ese sueño se sintió aún más imposible. Pero todo cambia cuando él y su madre se mudan a la casa de su padre en la casa de su padre en Fernfield. Allí, Jacob descubre un Vhs original de la película de ‘Air Bud’ en las pertenencias de su padre y tiene una reunión de una reunión de una reunión a una stray de Golden Vhs. Viaje de curación, une a un equipo de inadaptados y persigue un campeonato.

Vea un video de Charlie y Summer en acción en el video a continuación.