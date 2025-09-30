Dos funcionarios de TVK enviados a la custodia judicial de 14 días en Karur Stampede Case







Dos portadores de la oficina del TVK fueron sentenciados el martes a la custodia judicial de 14 días en relación con la estampida Durante un mitin del partido que mató a 41 personas e hirió a casi 60 el 27 de septiembre, dijo la policía.

Secretario de Kaarrr West District Karor Distrito Central Distrito Central.

Secretario General del Estado de TVK Bussy Anand y el subsecretario general Nirmal Kumar también son nombrados en el FIR, pero aún no se han arrestado, agregó la policía.

Los acusados ​​han sido reservados en varias secciones del Bharatiya Nyaya Sanhita, incluida la Sección 105 (homicidio culpable que no equivale a asesinato), la Sección 110 (intento de cometer homicidio culpable), Sección 125 (Endangering Life de los demás) y la Sección 223 (desobediencia a orden).

El Gobierno de Tamil Nadu ha constituido una comisión de un miembro encabezada por el juez retirado Aruna Jagadeesan para investigar la supuesta estampida que ocurrió durante la concentración del jefe de TVK en Karur el 27 de septiembre.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su discreción absoluta por cualquier motivo.





Fuente