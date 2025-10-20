Dos ex soldados asesinados a tiros por el jefe de alquiler Cancel son sentenciados a cadena perpetua

Jacarta – Dos ex soldados de la Armada de Indonesia (AL), Bambang Apri Atmojo y Akbar Adli, son los acusados. tiroteo alquiler de jefes El coche de Ilyas Abdurrahman fue condenado a ser cancelado prisión vida.

Corte Suprema (MA) modificó las sentencias penales y el pago de restitución contra los dos acusados.

Así se conoce con base en la sentencia de casación número 213 K/MIL/2025, consultada en el sitio web oficial de la Corte Suprema, el lunes 20 de octubre de 2025.

En el nivel de casación, Akbar fue condenado a 15 años de prisión y una pena adicional de destitución del servicio militar.

Akbar también fue sentenciado a pagar restitución a la familia del difunto Ilyas Abdurrahman Rp. 209.633.500 y la víctima herida llamada Ramli Rp. 146.354.200 a más tardar 30 días después de que el condenado haya recibido la sentencia.

Si no se paga la restitución, los activos de Akbar serán confiscados y subastados para el pago de la restitución en un plazo de 30 días. Si los bienes no fueren suficientes, se sustituirá por la pena privativa de libertad de tres meses.

Mientras tanto, Bambang fue condenado a 15 años de prisión y destituido del servicio militar. También se pidió a Bambang que pagara una restitución a la familia del difunto Ilyas Abdurrahman Rp. 147.133.500 y Ramli Rp. 73.177.100 a más tardar 30 días.

Si no se paga, el fiscal militar ordena a los condenados que realicen la restitución a más tardar 14 días después de recibir la orden.

Si esto no se implementa, los activos de Bambang pueden ser confiscados y subastados para hacer frente a los pagos de restitución en un plazo de 30 días.

Mientras tanto, si los bienes son insuficientes, se sustituirá por una pena de prisión de tres meses con restitución pagada proporcionalmente.