Dos estudiantes sin disfrazar de la policía sekap cuando la manifestación fue sentenciada a 2 meses 3 días

Semarang, Viva – Dos estudiantes de la Universidad de Diponegoro (Untip) que estuvieron involucrados en una detención de un oficial de policía durante una manifestación del Día del Trabajo en Semarang, mayo de 2025, fueron sentenciados a 2 meses y 3 días de prisión.

Leer también: Trabajadores de demostración en el centro de Yakarta hoy, 1.613 aparatos conjuntos desplegados



El veredicto contra los dos acusados, Rudy Ruswoyo, Rudy Ruswoyo, leída en una audiencia en una audiencia en el Tribunal de Distrito de Semarang (PN), martes (7/10/2025). La sentencia es más ligera que las demandas del fiscal que previamente exigió 2 meses 10 días.



Actuación para conmemorar el Día Internacional del Trabajo, en Semarang, Java Central

Leer también: Gobernador interino de Jakarta Teguh Setyabudi se reunió con trabajadores, discutiendo el aumento de los salarios de 2025 a Rp 6.5 millones



«Afirmar que el acusado fue declarado culpable de violar el artículo 333 Párrafo 1 del Código Penal con respecto a privar la independencia de alguien», dijo el juez Rudy Ruswoyo.

Según él, la decisión dictada fue la misma que la duración del período de detención de los dos acusados.

Leer también: Cientos de trabajadores de Bekasi realizaron una acción, exigieron un aumento salarial en un 10 por ciento



«Ordenó que los dos acusados ​​fueran expulsados ​​de inmediato de la custodia de la ciudad», agregó.

En consideración, el juez declaró que se demostró que los dos acusados ​​apoderaron la independencia de un oficial de policía por más o menos durante 6 horas en el auditorio del Imam Barjo Undip Semarang durante la conmemoración del Día del Trabajo.

Las acciones del acusado, continuó, habían causado disturbios en la comunidad.

El juez agregó que el veredicto transmitido era el mismo que la duración del período de detención que se había llevado a cabo.

El juez Rudy Ruswoyo también dio un mensaje de que los dos estudiantes podrían centrarse en completar sus estudios en el campus después de cumplir sus oraciones.

Tanto el acusado como el fiscal aún no se han decidido sobre los pasos continuos del caso Estudiantes de la policía SEKAP Esto es y aún expresa pensamientos sobre la decisión del tribunal. (ENTRE)